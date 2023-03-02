أغنية فارس كرم ترند على "تيك توك" بعد 17 عاماً على صدورها!

أغنية فارس كرم ترند على "تيك توك" بعد 17 عاماً على صدورها!

يتصدّر النجم اللبناني فارس كرم الترند على تطبيق "تيك توك" بأغنيته الشهيرة "عالهدا" الّتي أصدرها في عام 2006.

وأعرب الفنان فارس كرم عن سعادته بنجاح أغنية "عالهدا" بعد مرور 17 عاماً على صدورها، وصرّح لمجلة " سيدتي " قائلاً "سعيد جداً بالنجاح الذي حققته الأغنية وأحببتها بصوت كل شخص قام بغنائها.

وتابع فارس كرم "أغنية "عالهدا" كانت وجه الخير عليّ في عام 2006، فكلامها جميل ولحنها جميل، وفيها كل الأدوات التي تساعد في نجاحها".