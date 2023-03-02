فستان خطوبة ماريتا الحلاني الى الواجهة... هل ارتدته سابقاً في "بردانة أنا"؟ (فيديو)

فستان خطوبة ماريتا الحلاني الى الواجهة... هل ارتدته سابقاً في "بردانة أنا"؟ (فيديو)

بعد الانتشار الواسع الّذي نالته صور خطوبة الفنانة اللبنانيّة ماريتا الحلاني الرسميّة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لاحظ متابعون أن الفستان الّذي ارتدته ماريتا سبق واعتمدته في إطلالة فنيّة.

في التفاصيل، لفتت الفنانة ماريتا الحلاني الأنظار بفستانها الأزرق الّذي ارتدته للاحتفال بخطوبتها، وهو الفستان عينه الّذي أطلّت به في فيديو كليب أغنية "بردانة أنا" قبل 3 سنوات.

يُذكر أن فستان ماريتا الحلاني يحمل توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب.