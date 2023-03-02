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شيرين عبد الوهاب تغيب عن تويتر منذ 8 أشهر.. والجمهور يسأل: "أين انت؟"
فنّ
2023-03-02 | 05:34
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شيرين عبد الوهاب تغيب عن تويتر منذ 8 أشهر.. والجمهور يسأل: "أين انت؟"
شيرين عبد الوهاب تغيب عن تويتر منذ 8 أشهر.. والجمهور يسأل: "أين انت؟"
بعد أزماتها المتتاليّة في الأشهر الأخيرة، يترقّب محبّو النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب عودة فنيّة تعيدها الى المقدّمة من جديد.
لكن الفنانة شيرين عبد الوهاب تغيب عن موقع التواصل الإجتماعي تويتر منذ أكثر من 8 أشهر، بعدما كانت قد دوّنت آخر تغريدة لها في شهر تموز من سنة 2022.
ورغم غيابها عن تويتر، يحرص جمهور شيرين عبد الوهاب على تكرار السؤال نفسه في تغريداتهم، وهو "متى ستصدر شيرين أغنية جديدة؟ وأين انت يا شيرين؟".
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