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عن عمر 89 عاماً... وفاة ملحّن موسيقى الجاز الشهير وعازف الساكسفون واين شورتر

فنّ
2023-03-03 | 04:51
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عن عمر 89 عاماً... وفاة ملحّن موسيقى الجاز الشهير وعازف الساكسفون واين شورتر
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عن عمر 89 عاماً... وفاة ملحّن موسيقى الجاز الشهير وعازف الساكسفون واين شورتر

توفي عازف الساكسفون الأميركي واين شورتر عن عمر يناهز 89 عاماً.

توفي عازف الساكسفون الأميركي واين شورتر، كان أحد أبرز ملحّني موسيقى الجاز في الولايات المتحدة، الخميس في لوس أنجليس عن عمر يناهز 89 عاماً.

ووفق وكالة فرانس برس، فقد أكّدت مديرة أعمال شورتر أليس كينغسلي رحيله في رسالة خطية، إلا أنها م تورد أي إيضاحات عن سبب وفاة هذا الفنان الأميركي.

وكانت لشورتر محطات تعاون مع موسيقيين كبار كمايلز ديفيس وهيربي هانكوك وآرت بلاكي، وبرع في عزف الساكسفون السوبرانو والتينور على السواء، وخصوصاً مع فرقة موسيقى الجاز في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته "ويذر ريبورت" أوWeather Report.

كما عزف شورتر في مجال الروك مع فرقة "رولينغ ستونز" وكارلوس سانتانا ومع مغنية البوب نورا جونز.

وفي الستينات، تمكن واين شورتر من فرض نفسه واحداً من أبرز عازفي الساكسفون في موسيقى الجاز في تلك الحقبة التي كان الأشهر خلالها في هذا المجال جون كولتراين وسوني رولينز.

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