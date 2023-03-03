مغنية الفولك جوني ميتشل تُمنح جائزة غيرشوين عن مجمل مسيرتها

مغنية الفولك جوني ميتشل تُمنح جائزة غيرشوين عن مجمل مسيرتها



تسلّمت مغنية موسيقى الفولك الكندية الشهيرة جوني ميتشل في مكتبة الكونغرس الأميركي في واشنطن الأربعاء جائزة عن مجمل مسيرتها الطويلة التي كانت لها خلالها أيضاً أعمال في أنواع موسيقية أخرى كالروك والبوب والجاز.



وحصلت الفنانة البالغة 79 عاماً والمولودة في كندا على جائزة غيرشوين للأغنية الشعبية خلال أمسية احتفالية بحضور عدد من النجوم، كآني لينوكس وهيري هانكوك وسيندي لوبر وغراهام ناش وديانا كرول وأنجليك كيدجو.



وكانت جوني ميتشل التي عُرفت بمواهبها المتعددة، غناءً وكتابةً وتلحيناً وعزفاً، إضافة إلى الرسم، تعرّضت عام 2015 لتمزق في الأوعية الدموية أصابها بالشلل الجزئي وحرمها القدرة على النطق لفترة من الوقت. وأدى ذلك إلى انكفائها عن الساحة الفنية، وباتت إطلالاتها نادرة، لكنها خضعت لإعادة تأهيل شاقة وأظهرت إرادة صلبة لتجاوز ما حصل لها.



وفي تموز 2022 قدّمت حفلة مفاجئة في مهرجان نيوبورت بشرق الولايات المتحدة، في أول عرض كامل تحييه منذ عقدين.



وخلال الحفلة، عزفت أسطورة موسيقى الفولك البالغة 78 عامًا، وغنت مع نجمة موسيقى الكانتري براندي كارلايل، 13 أغنية بينها بعض من أشهر أعمالها، مثل "إيه كايس أوف يو" و"بوث سايدز ناو". وأسعدت الجمهور بعزفها المنفرد على الغيتار الكهربائي على نغمات أغنية "جاست لايك ذيس تراين".



وكانت جوني ميتشل اسماً رئيسياً في جيل مغني الفولك روك في الستينيات، مع أغنيات شهيرة مثل "بيغ يلو تاكسي"، وهو نشيد بيئي غنته الأحد، إضافة إلى "بوث سايدز، ناو" و"وودستوك".



وسبق لعدد من النجوم من أبرزهم بول سايمون وستيفي ووندر وبول مكارتني أن حصلوا على جائزة غيرشوين للأغنية الشعبية التي تحمل شهرة الأخوين جورج وإيرا غيرشوين.