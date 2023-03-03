الأوركسترا العربية الوطنية... موسيقى تتجاوز الحدود!

الفنّ أداة سهلة وسريعة لإظهار هوية الشعوب ونشرها. ومن خلال الموسيقى التي تتجاوز الحدود، تسعى الأوركسترا الوطنية العربية بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم، إلى إعادة إحياء فن الموسيقى العربية الأصيلة ونشره.وتتّخذ الأوركسترا من ولاية ميشيغان الأميركية مقرّاً لها وتضم مطربين وعازفين من عرب أميركا وأميركيين من أصول مختلفة.وتأسست "الأوركسترا العربية الوطنية" في حرم جامعة ميشيغان عام 2009، وبرزت على الساحة الأميركية في تقديم الموسيقى العربية الكلاسيكية وتطوّرت الفرقة من مجموعة صغيرة من الطلاب حتّى باتت اليوم فرقة أوركسترا محترفة تضمّ عازفين لامعين.وقد نجح الحضور الفريد من نوعه للمايسترو والأوركسترا في جذب الجماهير من كافة الأعمار والفئات بالمجتمع الأميركي وفي مواجهة روايات ومفاهيم ومعلومات خاطئة ومضللة لا تمثّل العرب في البلدان الغربية.