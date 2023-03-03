مطالبة بوقف نشر أغنية كارول سماحة وحذف اسم محمود درويش

أصدرت مؤسسة محمود درويش البيان التالي: "نشرت الفنانة كارول سماحة قبل أسبوع فيديو كليب باسم "ستنتهي الحرب" ونسبت كلمات الأغنية للشاعر محمود درويش، وبعد فحص مؤسسة محمود درويش صاحبة الحقوق الحصرية على إرث شاعرنا الكبير اتضح أن الكلمات المنسوبة لمحمود درويش في الاغنية ليست من أشعاره، إنما من انتاج مواقع التواصل الاجتماعي، وهي دون المستوى المعروف به شاعرنا الكبير، وأن هناك مقطعاً وحيداً مجتزأ من قصيدة محمود درويش وعاد في كفن قد جرى تحريفه واستخدامه في الاغنية، حيث إن النص الأصلي للمقطع هو "يحكون في بلادنا..يحكون في شجن".

وطلبت المؤسسة رسمياً من الفنانة كارول سماحة وشركائها في الانتاج وقف النشر وحذف كل ما يتعلق بنسب كلمات الاغنية لمحمود درويش، وأنه في حال تم ذلك على المنتج والفنانة التوجه للمؤسسة بطلب الاذن لأداء ما ترغب في غنائه من قصائده.