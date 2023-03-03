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هل انفصل حسين الجسمي عن زوجته بعد مرور شهر على زواجهما؟

فنّ
2023-03-03 | 07:36
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هل انفصل حسين الجسمي عن زوجته بعد مرور شهر على زواجهما؟
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هل انفصل حسين الجسمي عن زوجته بعد مرور شهر على زواجهما؟

هل انفصل حسين الجسمي عن زوجته بعد مرور شهر على زواجهما؟

كشف موقع "الفن" نقلاً عن مصادره الخاصة أن "الفنان حسين الجسمي قد انفصل عن زوجته الاماراتيّة شيخة عبد العزيز السلمان بعد الشهر الأول من زواجهما".
 
بالمقابل، يتجاهل الفنان حسين الجسمي كلّ المعلومات الّتي يتمّ تداولها عن طلاقه ولم يؤكّدها أو ينفيها حتى الآن.

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