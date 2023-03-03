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نانسي عجرم تستمتع بوقتها في جمهورية الدومينيكان: لنذهب الى البحر (صورة)
فنّ
2023-03-03 | 07:44
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نانسي عجرم تستمتع بوقتها في جمهورية الدومينيكان: لنذهب الى البحر (صورة)
نانسي عجرم تستمتع بوقتها في جمهورية الدومينيكان: لنذهب الى البحر (صورة)
تشارك النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم متابعيها على انستغرام بيومياتها أثناء تواجدها في بلدة بونتا كانا في جمهوريّة الدومينيكان.
فبعدما نشرت مقطع فيديو وهي تمارس رياضة المشي على مقربة من شاطئ البحر، أطلّت الفنانة نانسي عجرم في "ستوري" جديدة اعتمدت فيها إطلالة صيفيّة بامتياز، وكشفت أنها تستمتع بوقتها بعبارة "لنذهب الى البحر".
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نانسي عجرم
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