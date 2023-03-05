وفاة المطربة المصرية شريفة فاضل بعد صراع مع المرض...

وفاة المطربة المصرية شريفة فاضل بعد صراع مع المرض...



توفيت صباح اليوم الأحد الفنانة والمطربة المصرية شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ 85 عامًا بعد صراع مع المرض.



وكتب ابن شقيقها طارق ندا على صفحته على فيسبوك: "توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي أم البطل الفنانة المرحومة شريفة فاضل.. صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر والدفن في مقابر العائلة".



واشتهرت الراحلة بأغنية "أم البطل"، "أمانة يا بكرة"، و"حارة السقايين" التي قدمت فيلماً بنفس اسمها.



ومن أبرز أعمالها أفلام "الأب" و"اللعب بالنار" و"وداعا ياغرامي" و"أولادي" و"ليلة رهيبة" و"مفتش المباحث" و"سلوى في مهب الريح " و"غازية سنباط "و"الحب والثمن" و"تل العقارب" و"سلطانة الطرب".