بعد عام من صفعة الأوسكار... كريس روك يسخر من ويل سميث

بعد عام من صفعة الأوسكار... كريس روك يسخر من ويل سميث



بعد عام من صفعه على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار، تحدّث كريس روك عن ويل سميث في فيلمه الكوميدي الخاص، وقال مازحًا إنه استمتع برؤية سميث يتعرض للضرب في فيلمه الأخير.



وفي حلقة كوميدية مباشرة عبر نيتفليكس يوم السبت، من مسرح هيبدروم في بالتيمور، قال روك إنه كان يشاهد فيلم "Emancipation" فقط ليرى سميث يصيح ويتعرض للضرب، مضيفًا: "كنت أهتف إضربه مرة أخرى".



والجدير بالذكر أن في آذار 2022، سار سميث نحو خشبة مسرح الأوسكار وصفع روك على وجهه بعدما أدلى الأخير بمزحة حول شعر زوجة سميث، جادا بينكيت سميث. وعاد سميث إلى مقعده بين الجمهور وفاز لاحقًا بجائزة أفضل ممثل.