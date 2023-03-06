هيفاء وهبي تدعم حملة وزارة الزراعة اللبنانيّة: "سجّلوا زرعكم واحفظوا حقّكم"

هيفاء وهبي تدعم حملة وزارة الزراعة اللبنانيّة: "سجّلوا زرعكم واحفظوا حقّكم"

دعمت النجمة هيفاء وهبي الحملة الّتي أطلقتها وزارة الزراعة اللبنانيّة بشأن "سجل المزارعين" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان.

ودعت الفنانة هيفاء وهبي المزارعين والمزارعات الى التسجيل في المراكز الزراعيّة التابعة لوزارة الزراعة والمنتشرة على الأراضي اللبنانيّة كافة. فدوّنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "رسالة لمزارعي ومزارعات لبنان كافة: أنتم الشركاء في نهضة هذا القطاع لنحقق أمننا الغذائي. سجّلوا زرعكم واحفظوا حقّكم!".

وأشاد ناشطون على تويتر بخطوة هيفاء وهبي، مُعتبرين أنها دائماً تدعم المبادرات اللبنانيّة، وعلّق أحد المغرّدين بالقول "هيفا دايماً بتفكر بأهل بلدها".

تجدر الإشارة إلى أن "سجل المزارعين" يهدف بشكل أساس الى تحسين أوضاع المزارعين المعيشيّة من خلال إقامة نظام دائم ومتجدد للمعلومات يشكّل مرجعاً للموارد البشرية التي تمارس نشاطاً زراعياً، ويوفّر قاعدة أساسية تمكّن وزارة الزراعة من تنظيم هذا القطاع، والأهم توجيه سياسات الدعم لضمان التوزيع العادل والفعّال للمساعدات العينية وللتعويضات التي توفرها الوزارة للمزارعين في شتى الميادين الزراعية. بالاضافة الى وضع إطار قانوني فاعِل وعملي وعصري يساعد في تنظيم المزارعين وفي ربطهم بالإدارات المعنية بالزراعة ولتسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات المعنية بدعم المزارعين والتنسيق معها.