هيفاء وهبي تدعم حملة وزارة الزراعة اللبنانيّة: "سجّلوا زرعكم واحفظوا حقّكم"

رسالة لمزارعي ومزارعات لبنان كافة:
أنتم الشركاء في نهضة هذا القطاع لنحقق أمننا الغذائي
سجّلوا زرعكم واحفظوا حقّكم!
سجّلوا موعدكم عبر الرابط
https://t.co/A6K4T0v6cW #سجل_المزارعين_انطلق #زراعتنا_أملنا_ببكره #سجلوا_زرعكم_احفظوا_حقكم#سجل_المزارعين pic.twitter.com/UaBTDe7sua
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) March 5, 2023
رسالة لمزارعي ومزارعات لبنان كافة:
أنتم الشركاء في نهضة هذا القطاع لنحقق أمننا الغذائي
سجّلوا زرعكم واحفظوا حقّكم!
سجّلوا موعدكم عبر الرابط
https://t.co/A6K4T0v6cW #سجل_المزارعين_انطلق #زراعتنا_أملنا_ببكره #سجلوا_زرعكم_احفظوا_حقكم#سجل_المزارعين pic.twitter.com/UaBTDe7sua