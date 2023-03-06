طارق سويد مع باسم مغنية ووسام صباغ: "كنت بالمدرسة إحضرن" (صورة)

كنت بالمدرسة إحضرن بمسلسل طالبين القرب للكاتب مروان نجار، و بتذكر تحديداً حلقة الصليب الاحمر اللبناني، و كنت قول بعد سنتين بخلص مدرسة بفوت عالجامعة بدرس مسرح و بمثل معن.. بس و لا لحظة تخايلت يصيرو اخواتي و عيلتي.. صداقتنا صار عمرها اكتر من عشرين سنة.#family #realfriends pic.twitter.com/Vbmzh9CWNK
— Tarek soueid (@Tareksoueid) March 5, 2023
كنت بالمدرسة إحضرن بمسلسل طالبين القرب للكاتب مروان نجار، و بتذكر تحديداً حلقة الصليب الاحمر اللبناني، و كنت قول بعد سنتين بخلص مدرسة بفوت عالجامعة بدرس مسرح و بمثل معن.. بس و لا لحظة تخايلت يصيرو اخواتي و عيلتي.. صداقتنا صار عمرها اكتر من عشرين سنة.#family #realfriends pic.twitter.com/Vbmzh9CWNK