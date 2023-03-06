طارق سويد مع باسم مغنية ووسام صباغ: "كنت بالمدرسة إحضرن" (صورة)

طارق سويد مع باسم مغنية ووسام صباغ: "كنت بالمدرسة إحضرن" (صورة)

نشر الممثل والكاتب طارق سويد صورةً تجمعه بصديقيه الممثلين باسم مغنية ووسام صباغ، وذلك عبر حساباته على منصّات التواصل الإجتماعي.

وتحدّث طارق سويد في تعليقه كيف تحوّلت علاقته بهما من مشاهد معجب بأدائهما الى صداقة متينة مع مرور السنوات، فكتب: "كنت بالمدرسة إحضرن بمسلسل طالبين القرب للكاتب مروان نجار، وبتذكر تحديداً حلقة الصليب الاحمر اللبناني، وكنت قول بعد سنتين بخلص مدرسة بفوت عالجامعة بدرس مسرح وبمثل معن".

وأضاف طارق سويد "بس ولا لحظة تخايلت يصيروا اخواتي وعيلتي. صداقتنا صار عمرها اكتر من عشرين سنة".