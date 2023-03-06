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فيلم "كريد 3" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فنّ
2023-03-06 | 07:48
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فيلم &quot;كريد 3&quot; يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
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فيلم "كريد 3" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فيلم "كريد 3" يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدّر فيلم "كريد 3" شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال نهاية الأسبوع الفائت، مع إيرادات بـ58,7 مليون دولار، ليحقق بذلك انطلاقة من الأفضل على الإطلاق لفيلم يستند إلى نوع معيّن من الرياضة.

وذكرت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة أنّ مخرج العمل مايكل ب. جوردن الذي يخوض تجربته الإخراجية الأولى، ويؤدي في الوقت نفسه دور أبولو كريد، هو "بطل شباك التذاكر بلا منازع".

وإعتبر المحلل في شركة "فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش" ديفيد أ. غروس أنّ الفيلم حقق انطلاقة "مذهلة"، مضيفاً أنّ "نتائج كهذه تحمل إيجابية للمجال السينمائي".

وفي الجزء التاسع من سلسلة "روكي"، وهو أول عمل ضمن هذه الأفلام لا يشارك فيه سيلفستر ستالون، يتخلى أبولو كريد عن تقاعده ليواجه صديقاً قديماً له يجسّد دوره جوناثن ميجرز.

ويؤدي ميجرز دوراً آخر في فيلم "آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) إلى جانب بول راد وإيفانجيلين ليلي. وتراجع الفيلم الذي تولته إنتاجه استديوهات "مارفل" إلى المركز الثاني في الترتيب، بعدما كان تصدر شباك التذاكر لأسبوعين، محققاً 12,5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الفائتة.

وحلّ ثالثاً الفيلم الكوميدي الأسود "كرايزي بير" (Crazy bear) من إنتاج شركة "يونيفرسال"، مع إيرادات بلغت 11 مليون دولار.

ويستند هذا العمل إلى حدث يعود إلى العام 1985، حين ألقى مهربو مخدرات حزم كوكايين من إحدى الطائرات فوق جنوب الولايات المتحدة، ثم تناولها دب أسود يزن 80 كيلوغراماً. وفي الفيلم، لا ينفق الدب بالجرعة الزائدة بل يخوض تجربة دامية.

وأتى فيلم "ديمن سلاير: كيميتسو نو ييبا: تو ذي سوردسميث فيلدج" (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -- To the Swordsmith Village)، وهو تتمة لفيلم التحريك الياباني الذي يعود إلى العام 2021، في المرتبة الرابعة مع إيرادات بـ10,1 ملايين دولار. وكان الجزء الأول من "ديمن سلاير" المقتبس من شرائط مصورة يابانية تحمل الاسم نفسه، سجّل إيرادات قياسية في شباك تذاكر أميركا الشمالية لفيلم غير ناطق بالإنكليزية محققاً 19,5 مليون دولار، وفق مجلة "فراييتي" المتخصصة.

أما المرتبة الخامسة، فكانت من نصيب فيلم "دجيزس ريفولوشن" (Jesus revolution) الذي يستند إلى قصة حقيقية عن حركة دينية في كاليفورنيا في ستينات القرن الماضي. وحقق العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائتة إيرادات بلغت 8,7 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:

6. أفاتار: ذي واي أوف ووتر -  3,6 ملايين دولار

7. أوبرايشن فورتشن: روز دو غير - 3,2 ملايين دولار

8. بوس إن بوتس: ذي لاست ويش - 2,7 مليون دولار

9. ماجيك مايكس لاست دانس -  1,2 مليون دولار

10. 80 فور برايدي - 845 ألف دولار

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