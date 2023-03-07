جمال سليمان يردّ على أخبار شتمه الراحل شادي زيدان: تربّينا على الاحترام

جمال سليمان يردّ على أخبار شتمه الراحل شادي زيدان: تربّينا على الاحترام

قرّر الممثل السوري جمال سليمان وضع حدّ للأخبار المغلوطة الّتي طالته في الساعات الماضية وتتهمه بشتم الممثل الراحل شادي زيدان.

في التفاصيل، خرج جمال سليمان عن صمته ونفى الشائعات في منشورٍ عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فكتب: "احد المواقع الوضيعة التّي تنشر الأكاذيب ادّعت انني شتمت الراحل شادي زيدان وأن عائلة شادي قد ردّت عليّ".

وتابع جمال سليمان قائلاً "من حيث المبدأ أنا لا أتردّد بالردّ على افكار الآخرين إن اختلفت مع افكاري، ولكنّي لا أشتم حتى من شتمني لأن هذا ليس من شيمي. لقد أحزنتني وفاة شادي جداً واتصلت بأخي أيمن معزياً".

وختم سليمان منشوره بالقول "بيني و بين ايمن وعائلته عشرة طويلة وخبز وملح ونحن تربينا على احترام ذلك".