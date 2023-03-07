هيفاء وهبي تتقدّم بشكوى قضائيّة في النيابة العامة الاستئنافيّة... إليكم تفاصيلها!

هيفاء وهبي تتقدّم بشكوى قضائيّة في النيابة العامة الاستئنافيّة... إليكم تفاصيلها!

تقدّمت النجمة هيفاء وهبي بشكوى قضائيّة في النيابة العامة الاستئنافيّة بحق كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرّضاً أو متدخّلاً أو ناشراً على مواقع التواصل الإجتماعي بتهم القدح والذمّ والتحقير والتهديد بالتصفية والافتراء.

أمّا السبب فيعود إلى أن النجمة هيفاء وهبي تتعرّض منذ فترة لسبٍ وقذف من قبل عددٍ من الأشخاص عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى تهديد بالتصفية وممارسة الترهيب والمراقبة.

في سياقٍ مُتصل، أُرفقت الشكوى بجميع الرسائل الّتي تتضمّن شتم الفنانة هيفاء وهبي بشكلٍ شخصي، والافتراءات بهدف تشويه سمعتها على فترات طويلة بخاصةٍ أن بعضها مُبرمج من أشخاص تابعين لبعض الفنانين، بالإضافة الى المنشورات على مواقع التواصل الّتي تتضمن الألفاظ المسيئة بحق هيفاء وهبي وتعرّض أصحابها للمساءلة القانونيّة.