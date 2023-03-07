سيف نبيل يحتفل بعيد ميلاده.. وسيرين عبدالنور تطالبه بالزواج (فيديو)

🎊#سيرين_عبدالنور تطالب #سيف_نبيل بالزواج في حفل عيد ميلاد ببيروت 🎂: "أنا كإنسانة مزوجة وبعرف قيمة العيلة، كمان بدي إتمناله يصير عنده عيلة ويتجوز". ونادر الأتات في لحظات عفوية مع سيف وسيرين..@CyrineAbdlNour@Saifnabeell
تابعوا الأجواء في التقرير 👇https://t.co/NpY2BJW9AE pic.twitter.com/aEp6MQflVH
— ET بالعربي (@ETbilArabi) March 6, 2023
🎊#سيرين_عبدالنور تطالب #سيف_نبيل بالزواج في حفل عيد ميلاد ببيروت 🎂: "أنا كإنسانة مزوجة وبعرف قيمة العيلة، كمان بدي إتمناله يصير عنده عيلة ويتجوز". ونادر الأتات في لحظات عفوية مع سيف وسيرين..@CyrineAbdlNour@Saifnabeell
تابعوا الأجواء في التقرير 👇https://t.co/NpY2BJW9AE pic.twitter.com/aEp6MQflVH