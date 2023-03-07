سيف نبيل يحتفل بعيد ميلاده.. وسيرين عبدالنور تطالبه بالزواج (فيديو)

سيف نبيل يحتفل بعيد ميلاده.. وسيرين عبدالنور تطالبه بالزواج (فيديو)

إحتفل الفنان العراقي سيف نبيل بمناسبة عيد ميلاده في العاصمة اللبنانيّة بيروت، واقتصر الحضور على الأصدقاء المُقرّبين فقط.

ومن بين أبرز المدعوين، تواجدت الممثلة اللبنانيّة سيرين عبد النور في الاحتفال وطالبت الفنان سيف نبيل بالزواج قائلةً "أنا كإنسانة متزوجة وبعرف قيمة العيلة، بدي إتمنى لسيف نبيل يصير عنده عيلة ويتزوّج".