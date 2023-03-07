ثروة نجوم تيك توك بالملايين... رامي حمدان يكشف المستور (فيديو)

ثروة نجوم تيك توك بالملايين... رامي حمدان يكشف المستور (فيديو)

كشف صانع المحتوى رامي حمدان المستور مؤكّداً على الثروات الطائلة الّتي يجنيها نجوم "تيك توك" اللبنانيين والعرب من خلال البث المباشر على التطبيق، وذلك اثناء حلوله ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الالكتروني، وصفحات LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب.

في التفاصيل، علّق رامي حمدان على الفيديو الساخر من الزلزال الّذي نشره "دكتور فود" بعبارة "ما بيقطع"، وكشف أن الدكتور فود تعمّد استفزاز المشاهدين سابقاً حتى نال شهرةً واسعةً.

في سياق متصل، اعتبر رامي حمدان نشر المحتوى على تيك توك عمل يجني من خلاله المال، وأكّد أن عدداً كبيراً من نجوم التطبيق الّذين يظهرون يومياً في البث المباشر يجنون "الملايين" وفق تعبيره.

شاهدوا الحلقة كاملةً في هذا الفيديو: