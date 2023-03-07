الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
19
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ابنة كورتني كوكس تلفت الأنظار في عرض Scream VI... فهل تُشبه والدتها؟ (صور)
فنّ
2023-03-07 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ابنة كورتني كوكس تلفت الأنظار في عرض Scream VI... فهل تُشبه والدتها؟ (صور)
حضرت الممثلة الشهيرة كورتني كوكس العرض العالمي الأول لفيلم الرعب Scream VI في مدينة نيويورك برفقة ابنتها كوكو أركيت.
حضرت الممثلة الشهيرة كورتني كوكس العرض العالمي الأول لفيلم الرعب الذي طال انتظاره Scream VI في مسرح AMC Lincoln Square في مدينة نيويورك ليل الاثنين، برفقة ابنتها كوكو أركيت.
واعتمدت النجمة كورتني كوكس، المعروفة بدور "مونيكا" في مسلسل "فريندز"، فستاناً قصيراً باللون الأسود وسترة مخملية، وزوجاً من الأحذية بالكعب العالي.
أما بالنسبة لـ"كوكو أركيت" فقد ارتدت ثوباً باللون الأحمر والكعب العالي باللون الأسود مفتوح الأصابع.
ووفقاً لموقع "
ديلي ميل
"، فقد علّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الشبه بين الممثلة الأميركية كورتني كوكس، البالغة من العمر 58 عاما، وابنتها البالغة من العمر 18 عاماً.
آخر الأخبار
فنّ
الممثلة الشهيرة
كورتني كوكس
العرض العالمي الأول
فيلم الرعب
Scream VI
مسرح
AMC Lincoln Square
نيويورك
كوكو أركيت
مسلسل
فريندز.
ثروة نجوم تيك توك بالملايين... رامي حمدان يكشف المستور (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
04:21
اليسا تنشر صور سعد لمجرد على المسرح وتغنّي "من أوّل دقيقة" (فيديو)
فنّ
04:21
اليسا تنشر صور سعد لمجرد على المسرح وتغنّي "من أوّل دقيقة" (فيديو)
0
فنّ
2023-03-06
نانسي عجرم تقبّل طفلتين اقتحمتا المسرح... وعفويّتها حديث المتابعين (فيديو)
فنّ
2023-03-06
نانسي عجرم تقبّل طفلتين اقتحمتا المسرح... وعفويّتها حديث المتابعين (فيديو)
0
اخبار البرامج
2023-03-01
نجم الأغنية الفولكلوريّة اللبنانيّة الراحل نصري شمس الدين في "المسرح The Stage" بعد غد الجمعة على الـ"LBCI"
اخبار البرامج
2023-03-01
نجم الأغنية الفولكلوريّة اللبنانيّة الراحل نصري شمس الدين في "المسرح The Stage" بعد غد الجمعة على الـ"LBCI"
0
فنّ
2023-03-01
اليسا ترقص مع بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال (فيديو)
فنّ
2023-03-01
اليسا ترقص مع بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:15
ثروة نجوم تيك توك بالملايين... رامي حمدان يكشف المستور (فيديو)
فنّ
05:15
ثروة نجوم تيك توك بالملايين... رامي حمدان يكشف المستور (فيديو)
0
فنّ
04:40
سيف نبيل يحتفل بعيد ميلاده.. وسيرين عبدالنور تطالبه بالزواج (فيديو)
فنّ
04:40
سيف نبيل يحتفل بعيد ميلاده.. وسيرين عبدالنور تطالبه بالزواج (فيديو)
0
فنّ
04:36
هيفاء وهبي تتقدّم بشكوى قضائيّة في النيابة العامة الاستئنافيّة... إليكم تفاصيلها!
فنّ
04:36
هيفاء وهبي تتقدّم بشكوى قضائيّة في النيابة العامة الاستئنافيّة... إليكم تفاصيلها!
0
فنّ
04:21
اليسا تنشر صور سعد لمجرد على المسرح وتغنّي "من أوّل دقيقة" (فيديو)
فنّ
04:21
اليسا تنشر صور سعد لمجرد على المسرح وتغنّي "من أوّل دقيقة" (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-02-26
معلومات للـLBCI: العثور على جثة الشيخ احمد الرفاعي
أخبار لبنان
2023-02-26
معلومات للـLBCI: العثور على جثة الشيخ احمد الرفاعي
0
أخبار لبنان
2023-03-05
جريحان جراء سقوط صخرة على طريق عام داريا- ابو ميزان
أخبار لبنان
2023-03-05
جريحان جراء سقوط صخرة على طريق عام داريا- ابو ميزان
0
آخر الأخبار
2022-12-02
الرئيس نجيب ميقاتي للـLBCI: مجلس الوزراء يعقد جلسة له الإثنين في السراي الحكومي الساعة الـ11 قبل الظهر
آخر الأخبار
2022-12-02
الرئيس نجيب ميقاتي للـLBCI: مجلس الوزراء يعقد جلسة له الإثنين في السراي الحكومي الساعة الـ11 قبل الظهر
0
منوعات
11:01
كريستيانو رونالدو يرسل مساعدات إلى متضرري الزلزال في سوريا وتركيا
منوعات
11:01
كريستيانو رونالدو يرسل مساعدات إلى متضرري الزلزال في سوريا وتركيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
03:58
ميقاتي استقبل وفدا من الإتحاد اللبناني لكرة السلة... وموضوع إعطاء الجنسية اللبنانية للاعب سبيلمان محور اللقاء
رياضة
03:58
ميقاتي استقبل وفدا من الإتحاد اللبناني لكرة السلة... وموضوع إعطاء الجنسية اللبنانية للاعب سبيلمان محور اللقاء
0
أخبار لبنان
03:47
البخاري في بكركي... ماذا في تفاصيل اللقاء؟
أخبار لبنان
03:47
البخاري في بكركي... ماذا في تفاصيل اللقاء؟
0
أخبار لبنان
13:52
مصرف لبنان سيواصل التدخل في سوق الدولار عبر صيرفة
أخبار لبنان
13:52
مصرف لبنان سيواصل التدخل في سوق الدولار عبر صيرفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ماذا تعني تغريدة البخاري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ماذا تعني تغريدة البخاري؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إيجابية في ملف الدواء: وزارة الصحة توسّع العمل في نظام التتبّع لتأمين الدواء لمستحقيه.. وهذا ما عليكم فعله
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إيجابية في ملف الدواء: وزارة الصحة توسّع العمل في نظام التتبّع لتأمين الدواء لمستحقيه.. وهذا ما عليكم فعله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مرضى غسيل الكلى يفضّلون الموت على الذلّ!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مرضى غسيل الكلى يفضّلون الموت على الذلّ!
0
آخر الأخبار
13:33
لبنان يحجز تذكرته الى الالعاب الاولمبية في الجودو
آخر الأخبار
13:33
لبنان يحجز تذكرته الى الالعاب الاولمبية في الجودو
0
آخر الأخبار
13:32
وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في المنطقة.. تهدئة أو حرب؟
آخر الأخبار
13:32
وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في المنطقة.. تهدئة أو حرب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
11:15
تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري
أخبار لبنان
11:15
تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري
2
اقتصاد
03:14
تسعيرة جديدة للمحروقات...
اقتصاد
03:14
تسعيرة جديدة للمحروقات...
3
أخبار لبنان
10:04
نصرالله: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً
أخبار لبنان
10:04
نصرالله: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً
4
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ماذا تعني تغريدة البخاري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
ماذا تعني تغريدة البخاري؟
5
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اعتداء ومواجهة دورية لقوى الأمن... انتزاع بندقية أحد العناصر وهرج ومرج في زغرتا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اعتداء ومواجهة دورية لقوى الأمن... انتزاع بندقية أحد العناصر وهرج ومرج في زغرتا
6
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط
7
أمن وقضاء
03:03
اقتحموا أحد المنازل مهدّدين من بداخله بقوة السلاح وسرقوا من خزنة حديدية مالاً ومجوهرات... وشعبة المعلومات كشفت هويتهم وأوقفت اثنين منهم
أمن وقضاء
03:03
اقتحموا أحد المنازل مهدّدين من بداخله بقوة السلاح وسرقوا من خزنة حديدية مالاً ومجوهرات... وشعبة المعلومات كشفت هويتهم وأوقفت اثنين منهم
8
خبر عاجل
03:42
معلومات للـLBCI عن لقاء بخاري-الراعي : بكركي توافق المملكة على المواصفات التي تحدث عنها السفير السعودي بحسب ما أكد المسؤول الاعلامي في بكركي على سؤال للـLBCI
خبر عاجل
03:42
معلومات للـLBCI عن لقاء بخاري-الراعي : بكركي توافق المملكة على المواصفات التي تحدث عنها السفير السعودي بحسب ما أكد المسؤول الاعلامي في بكركي على سؤال للـLBCI
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store