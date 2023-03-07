ابنة كورتني كوكس تلفت الأنظار في عرض Scream VI... فهل تُشبه والدتها؟ (صور)

حضرت الممثلة الشهيرة كورتني كوكس العرض العالمي الأول لفيلم الرعب Scream VI في مدينة نيويورك برفقة ابنتها كوكو أركيت.

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حضرت الممثلة الشهيرة كورتني كوكس العرض العالمي الأول لفيلم الرعب الذي طال انتظاره Scream VI في مسرح AMC Lincoln Square في مدينة نيويورك ليل الاثنين، برفقة ابنتها كوكو أركيت.

واعتمدت النجمة كورتني كوكس، المعروفة بدور "مونيكا" في مسلسل "فريندز"، فستاناً قصيراً باللون الأسود وسترة مخملية، وزوجاً من الأحذية بالكعب العالي.

أما بالنسبة لـ"كوكو أركيت" فقد ارتدت ثوباً باللون الأحمر والكعب العالي باللون الأسود مفتوح الأصابع.