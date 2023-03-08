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سوزان نجم الدين عن الناجين من الزلزال: "يا ريتهم ماتوا"
فنّ
2023-03-08 | 04:21
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سوزان نجم الدين عن الناجين من الزلزال: "يا ريتهم ماتوا"
سوزان نجم الدين عن الناجين من الزلزال: "يا ريتهم ماتوا"
أحدثت الممثلة السوريّة سوزان نجم الدين بلبلة واسعة بسبب تصريحها الأخير عن الناجين من الزلزال، وذلك أثناء تواجدها على السجادة الحمراء خلال مشاركتها في مهرجان أسوان لأفلام المرأة بمصر.
"قلوبنا كلها تزلزلت، ما حصل صعب جداً ولغاية الآن المشهد مأساوي جداً"، بهذه العبارة بدأت سوزان نجم الدين حديثها.
وأردفت سوزان قائلةً "في الحقيقة، كانوا زلزالين: الزلزال الحقيقي، وزلزال البرد، وبعدها صار القصف العدواني.. دمار شامل، في مدن تدمرت كلها، وفي أسر تدمرت كلها، وفي أسر فضل منها ناس وراح منها ناس، واللي عاشوا يا ريتهم ماتوا".
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