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صحّة نجم "باب الحارة" هاني شاهين تثير قلق محبّيه... ونقابة الفنانين السوريين توضح

فنّ
2023-03-08 | 04:25
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صحّة نجم &quot;باب الحارة&quot; هاني شاهين تثير قلق محبّيه... ونقابة الفنانين السوريين توضح
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صحّة نجم "باب الحارة" هاني شاهين تثير قلق محبّيه... ونقابة الفنانين السوريين توضح

صحّة نجم "باب الحارة" هاني شاهين تثير قلق محبّيه... ونقابة الفنانين السوريين توضح

قلق محبّو نجم "باب الحارة" هاني شاهين على صحّة الممثل السوري بعد انتشار معلومات عن تعرّضه لحادث.
 
بدورها، طمأنت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق محبّي هاني شاهين على صحّته، وأوضحت أنّه يتواجد في منزله بعد تعرّضه لكسر في رجليه.
 
وجاء في منشور النقابة "تمنياتنا القلبية بالشفاء العاجل للزميل الفنان هاني شاهين بعد تعرضه لكسر بقدميه وهو الآن في منزله، معافى يا رب".
 

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