عن عمر 93 عاما... وفاة المغني الفرنسي مارسيل أمون

توفي المغني الفرنسي مارسيل أمون الذي اشتهر عدد من أغنياته من بينها "بلو، بلان، بلون"، عن يناهز 93 عاماً الأربعاء، على ما افاد بيان أصدرته عائلة الفنان.

ووفق وكالة فرانس برس الإخبارية، فتعود بدايات بروز أمون، واسمه الأصلي مارسيل ميرامون، المولود في الأول من نيسان 1929 إلى خمسينات القرن العشرين.

وحصلت أسطوانته الأولى عام 1956 الجائزة الكبرى لأكاديمية شارل كرو، لكنّ ذروة مسيرته كانت نيله الأسطوانة الذهبية عام 1971 عن "لامور سا باس لو تان". وتوالت إنجازاته في السبعينات ومن بينها حفلة حققت نجاحاً واسعاً على مسرح "أولمبيا" الشهير، وبرنامج تلفزيوني ترافقه فيه مجموعة راقصات.

كذلك كانت لمارسيل أمون تجربة في التمثيل، إذ تولى مثلاً دوراً ثانوياً إلى جانب بريجيت باردو في فيلم "لا مارييه إيتيه ترو بيل" (La mariee etait trop belle) عام 1956، لكنّ مسيرته السينمائية بقيت محدودة.

وكان أمنون احتفل ببلوغه الـ90 على المسرح في باريس عام 2019، خلال حفلة موسيقية شارك فيها فنانون من بينهم سيرج لاما ونيكوليتا.