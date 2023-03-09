زوجة سعد لمجرد برسالة علنيّة له في يوم المرأة العالمي: "شكراً"

زوجة سعد لمجرد برسالة علنيّة له في يوم المرأة العالمي: "شكراً"

شكرت السيدة غيثة العلاكي زوجها الفنان المغربي سعد لمجرد في رسالةٍ علنيّة له بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

في التفاصيل، كتبت زوجة سعد لمجرد "انت السبب الوحيد الّذي يجعلني قويّة لأنّك تحبّني وتعتني بي. اخترت قضاء بقيّة حياتي معك وهذا أفضل قرار اتخذته، أنت سعادتي دائماً، أنت كلّ شيء لديّ".

وأردفت غيثة العلاكي قائلةً "في يوم المرأة العالمي، أشكرك لأنّك الرجل الّذي يشعر بالحب والحماية والأمان والإعتزاز والإحترام والتقدير. شكراً لك على إعطائي جنة على الأرض، شكراً لكونك نعمة في حياتي".