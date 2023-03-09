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شهادة وفاة وائل رمضان تحدث بلبلة... ومفاجأة بهويّة من زوّر وفاته!

فنّ
2023-03-09 | 06:43
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شهادة وفاة وائل رمضان تحدث بلبلة... ومفاجأة بهويّة من زوّر وفاته!
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شهادة وفاة وائل رمضان تحدث بلبلة... ومفاجأة بهويّة من زوّر وفاته!

شهادة وفاة وائل رمضان تحدث بلبلة... ومفاجأة بهويّة من زوّر وفاته!

استعاد الممثل السوري وائل رمضان صفحته الرسميّة على فيسبوك. وأعلن رمضان عن الخبر بمنشور كتب فيه: "بعد فترة طويلة ومحاولات حثيثة لإعادة هذه الصفحة الموثقة وبعد أكثر من سبعة أشهر تقريباً وبعد فقدان الأمل تماماً بذلك، عادت الصفحة اليوم ومنذ ساعات قليلة فقط".
 
ولفت وائل رمضان الى أن هناك من حاول الترويج لشائعة وفاته، فتابع قائلاً: "مَن كان يفتح صفحتي خلال الشهور الماضية كان يظهر له جملة غريبة بعض الشيء ومفادها أن: وائل رمضان في قلوبنا نتمنى أن يتحلى الأشخاص الذين يحبون وائل بالصبر ويجدون راحتهم في زيارة ملفه الشخصي وتذكر حياته. وبالتواصل مع إدارة فيسبوك، تبين أنه قُدمت لهم شهادة وفاتي وموثقة رسمياً".
 
أمّا المفاجأة فكانت بهوية من زوّر شهادة الوفاة، فكشف وائل رمضان "كان شعوراً غريباً عليّ عندما قرأتها! وكنت أعيد قراءتها طوال تلك المدة بشكل لا إرادي، ولكن مقهوراً. السادة الذين تعبوا معي في إعادة الصفحة أرسلوا لي التفاصيل، مرفقة بمعلومة أصعب من شهادة الوفاة نفسها، وهي أن تلك الشهادة مقدمة من زميل وزميلة لي في المهنة".
 

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