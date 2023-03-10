شيرين عبد الوهاب تلغي متابعة حسام حبيب... والجمهور: "رجعت حليمة لعادتها القديمة"

شيرين عبد الوهاب تلغي متابعة حسام حبيب... والجمهور: "رجعت حليمة لعادتها القديمة"

"رجعت حليمة لعادتها القديمة"، إنّه التعليق الّذي ردّده عدد كبير من روّاد الإنترنت تزمناً مع انتشار أخبار غير مؤكّدة عن وقوع خلاف جديد بين النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب.

وقد ضجّت مواقع فنيّة مصريّة بخبر مفاده أن شيرين عبد الوهاب قد ألغت متابعتها لحسام حبيب، وتداول البعض عناوين مثل "اختفاء شيرين عبد الوهاب" و"حذف جميع الصور الّتي تجمع شيرين وحسام".

وسرعان ما تحوّل هذا الخبر الى حديث روّاد الإنترنت الّذين أعربوا عن عدم تعاطفهم مع النجمة الشهيرة.