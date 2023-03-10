عاصي الحلاني يحضن ابنته ماريتا: "رمز جميل وملهمة لكل إبداع"

كل عام وانتِ شريكة العمر وأساس المجتمع، وشريك الخير والعطاء والحب وأكثر نجاحاً وفخراً بحياتها كل عام وكل امرأة رمز جميل والملهمة لكل أبداع..
كل عام وسيدات العالم أقوى وأكثر عطاءً ونجاحاً وفخراً بإنجازاتهن..! #يوم_المرة_العالمي 🙏❤️ pic.twitter.com/h6Ea9a43KT
— Assi El Hallani (@assihallani) March 8, 2023
كل عام وانتِ شريكة العمر وأساس المجتمع، وشريك الخير والعطاء والحب وأكثر نجاحاً وفخراً بحياتها كل عام وكل امرأة رمز جميل والملهمة لكل أبداع..
كل عام وسيدات العالم أقوى وأكثر عطاءً ونجاحاً وفخراً بإنجازاتهن..! #يوم_المرة_العالمي 🙏❤️ pic.twitter.com/h6Ea9a43KT