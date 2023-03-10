عاصي الحلاني يحضن ابنته ماريتا: "رمز جميل وملهمة لكل إبداع"

عاصي الحلاني يحضن ابنته ماريتا: "رمز جميل وملهمة لكل إبداع"

مُستخدماً هاشتاغ "يوم المرأة العالمي"، نشر النجم اللبناني عاصي الحلاني صورةً جديدةً ظهر فيها وهو يحضن ابنته الفنانة الشابة ماريتا الحلاني الّتي عقدت خطوبتها في الأيام الماضية.

وأرفق الفنان عاصي الحلاني صورته مع ماريتا برسالةٍ جاء فيها: "كل عام وانتِ شريكة العمر وأساس المجتمع، وشريك الخير والعطاء والحب وأكثر نجاحاً وفخراً بحياتها كل عام وكل امرأة رمز جميل والملهمة لكل إبداع. كل عام وسيدات العالم أقوى وأكثر عطاءً ونجاحاً وفخراً بإنجازاتهن".