حسام حبيب يطمئن الجمهور: "استنوني أنا وشيرين في العيد"

حسام حبيب يطمئن الجمهور: "استنوني أنا وشيرين في العيد"

بعد تداول معلومات عن وقوع خلاف بين الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها، خرج الفنان حسام حبيب عن صمته نافياً الشائعات.