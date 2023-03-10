وفاة الممثل روبرت بليك عن عمر 89 عاما

أفادت وسائل إعلام أميركية الخميس بأن الممثل روبرت بليك توفي في لوس أنجليس عن عمر يناهز 89 عاما بسبب مرض في القلب.

وأعلن موقع "ديدلاين" المتخصص في أخبار المشاهير أن قريبة بليك، المعروف بدور السفاح في فيلم "إن كولد بلاد" المقتبس من رواية لترومان كابوتي، والذي بُرّئ من تهمة قتل زوجته الحقيقية، توفي بسبب مرض في القلب، كانت قد أكدت الخبر.

واشتهر بليك بدور محقق تلفزيوني أميركي في مسلسل "باريتا" في السبعينيات، كما عُرف أيضاً بشخصيته الصدامية وعراكه المتكرر مع زملاء له.

لكنّ مسيرته المهنية التي بدأها في سن الطفولة، طغى عليها مقتل زوجته، وهي جريمة حوكم عليها وبُرئ من ارتكابها.

وقال محامي بليك لهيئة المحلفين إن أشخاصاً كثيرين قد يكونون وراء الجريمة، من بينهم أزواج بوني لي باكلي السبعة السابقون، ومئات الرجال الذين أقامت علاقات معهم.

واستمعت هيئة المحلفين إلى أدلة على أن بليك حاول الاستعانة بقتلة مأجورين للتخلص من زوجته، لكنها برأته في أوائل عام 2005. وفي وقت لاحق من ذلك العام، حمّلته هيئة محلفين مدنية مسؤولية في مقتل باكلي، وأمرته بدفع 30 مليون دولار لعائلتها.