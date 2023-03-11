هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟

هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟

منذ مساء يوم الجمعة، تتداول مواقع فنيّة لبنانيّة وعربيّة مقطع فيديو تظهر فيه عارضة الأزياء السابقة جويل حاتم، طليقة الفنان الراحل جورج الراسي، وهي تحاول الانتحار.

ووفق المعلومات المُتداولة وغير المؤكّدة، فقد حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لكن هذه التفاصيل أثارت شكوك البعض لأن جويل كانت قد أعلنت مراراً وتكراراً أنها ألغت حساباتها كافة على السوشل ميديا.

كما ظهرت جويل حاتم حليقة الرأس في الفيديو الّذي نتحفّظ عن نشره، وهو ما جعل البعض يعتقد أن الفيديو ليس جديداً وقد تم التقاطه في وقتٍ سابق. فهل فعلاً حاولت جويل حاتم الانتحار يوم أمس الجمعة أم أن الفيديو المنشور يعود لفترة زمنيّة ماضية؟