الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟

فنّ
2023-03-11 | 06:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟

هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟

منذ مساء يوم الجمعة، تتداول مواقع فنيّة لبنانيّة وعربيّة مقطع فيديو تظهر فيه عارضة الأزياء السابقة جويل حاتم، طليقة الفنان الراحل جورج الراسي، وهي تحاول الانتحار.
 
ووفق المعلومات المُتداولة وغير المؤكّدة، فقد حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لكن هذه التفاصيل أثارت شكوك البعض لأن جويل كانت قد أعلنت مراراً وتكراراً أنها ألغت حساباتها كافة على السوشل ميديا.
 
كما ظهرت جويل حاتم حليقة الرأس في الفيديو الّذي نتحفّظ عن نشره، وهو ما جعل البعض يعتقد أن الفيديو ليس جديداً وقد تم التقاطه في وقتٍ سابق. فهل فعلاً حاولت جويل حاتم الانتحار يوم أمس الجمعة أم أن الفيديو المنشور يعود لفترة زمنيّة ماضية؟

آخر الأخبار

فنّ

جويل حاتم

الانتحار

LBCI التالي
نجوى كرم تتألّق في أوبرا دبي وإطلالتها حديث المتابعين
أحلام الشامسي: مسلسل "العربجي" يضّم أهم 3 نجوم في الوطن العربي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:19

جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!

LBCI
أخبار دولية
2023-02-02

منفّذ التفجير الانتحاري في مسجد بيشاور كان يرتدي زي الشرطة

LBCI
أخبار دولية
2023-01-11

تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى التفجير الانتحاري في كابول

LBCI
أخبار دولية
2023-01-11

مقتل خمسة أشخاص في التفجير الانتحاري قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:19

جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!

LBCI
فنّ
06:35

حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)

LBCI
فنّ
06:24

زوجة سعد لمجرد تنشر أغنية دينيّة بصوته: "نادي يا الله" (فيديو)

LBCI
فنّ
06:18

نجوى كرم تتألّق في أوبرا دبي وإطلالتها حديث المتابعين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-02-28

هل نهاية مسلسل "أسماء من الماضي" سعيدة أم حزينة؟ (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-04

احصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و 3 جرحى في 5 حوادث في الساعات الـ24 الماضية

LBCI
امن وقضاء
2023-02-18

قوى الأمن: طفلان تعرضا للتعذيب والتعنيف من قبل والدهما وزوجته وعناصر مخفر السعديات تحررهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-02

عرض جديد من مصرف لبنان...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:06

فنيش: نواجه أزمة إنتخاب رئيس للجمهورية ولنجلس ونتحاور وبمصلحتنا الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
04:12

قتلى وجرحى في حريق في مبنى رابيل.. ماذا يحصل في سد البوشرية؟

LBCI
أخبار دولية
00:36

سعيد يعتزم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق

LBCI
أخبار لبنان
15:33

وزير الخارجية السعودي: لبنان يحتاج إلى تقارب لبناني وليس الى تقارب إيراني سعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

النساء أثبتن أنفسهن في عالم الفنون القتالية المختلطة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

يوم التصميم الإيطالي في بيروت: مزيج بين الإضاءة والذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

محميات لبنان... وجه لبنان الجميل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

فريز لبنان أطيب من الأجنبي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مشروع حفر يقطع المياه عن جربتا وصغار!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
05:51

إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:12

قتلى وجرحى في حريق في مبنى رابيل.. ماذا يحصل في سد البوشرية؟

LBCI
فنّ
07:19

جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!

LBCI
منوعات
06:58

أمطار من "الديدان" في الصين... والسكان يحملون المظلات (صور)

LBCI
فنّ
06:35

حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:15

بعد الإتفاق السعودي-الإيراني... هل تنفرج في لبنان؟ (الجمهورية)

LBCI
أخبار لبنان
15:33

وزير الخارجية السعودي: لبنان يحتاج إلى تقارب لبناني وليس الى تقارب إيراني سعودي

LBCI
فنّ
06:03

هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة