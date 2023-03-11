الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
20
o
الجنوب
19
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!
فنّ
2023-03-11 | 07:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!
جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!
بعد الجدل الّذي استمرّ طيلة الساعات الماضية حول حقيقة انتحار عارضة الأزياء السابقة جويل حاتم في بثٍ مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خرجت الأخيرة عن صمتها مؤكّدةً أنّها لم تنتحر وأن الفيديو قد تم التقاطه قبل سنة ونصف.
واتّهمت جويل حاتم، عبر خاصية الستوري على واتساب، المواقع الالكترونية بالكذب وأشارت الى أنّها ستقاضي كلّ من نشر الفيديو.
آخر الأخبار
فنّ
جويل حاتم
حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
06:03
هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟
فنّ
06:03
هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:35
حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)
فنّ
06:35
حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)
0
فنّ
06:24
زوجة سعد لمجرد تنشر أغنية دينيّة بصوته: "نادي يا الله" (فيديو)
فنّ
06:24
زوجة سعد لمجرد تنشر أغنية دينيّة بصوته: "نادي يا الله" (فيديو)
0
فنّ
06:18
نجوى كرم تتألّق في أوبرا دبي وإطلالتها حديث المتابعين
فنّ
06:18
نجوى كرم تتألّق في أوبرا دبي وإطلالتها حديث المتابعين
0
فنّ
06:03
هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟
فنّ
06:03
هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-03-10
أحلام الشامسي تقبّل يد أصالة نصري... والفيديو يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي
فنّ
2023-03-10
أحلام الشامسي تقبّل يد أصالة نصري... والفيديو يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي
0
أخبار دولية
00:32
شتاينماير: ألمانيا تدعم جورجيا في مسارها الأوروبي
أخبار دولية
00:32
شتاينماير: ألمانيا تدعم جورجيا في مسارها الأوروبي
0
فنّ
2023-03-01
الوجه الآخر لجوي الهاني: تزوّجت الشخص المناسب وأحبّ إنجاب 4 أطفال (فيديو)
فنّ
2023-03-01
الوجه الآخر لجوي الهاني: تزوّجت الشخص المناسب وأحبّ إنجاب 4 أطفال (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المصارف عين على الدعاوى وعين على الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المصارف عين على الدعاوى وعين على الودائع
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:06
فنيش: نواجه أزمة إنتخاب رئيس للجمهورية ولنجلس ونتحاور وبمصلحتنا الوطنية
أخبار لبنان
06:06
فنيش: نواجه أزمة إنتخاب رئيس للجمهورية ولنجلس ونتحاور وبمصلحتنا الوطنية
0
أخبار لبنان
04:12
قتلى وجرحى في حريق في مبنى رابيل.. ماذا يحصل في سد البوشرية؟
أخبار لبنان
04:12
قتلى وجرحى في حريق في مبنى رابيل.. ماذا يحصل في سد البوشرية؟
0
أخبار دولية
00:36
سعيد يعتزم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق
أخبار دولية
00:36
سعيد يعتزم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق
0
أخبار لبنان
15:33
وزير الخارجية السعودي: لبنان يحتاج إلى تقارب لبناني وليس الى تقارب إيراني سعودي
أخبار لبنان
15:33
وزير الخارجية السعودي: لبنان يحتاج إلى تقارب لبناني وليس الى تقارب إيراني سعودي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
النساء أثبتن أنفسهن في عالم الفنون القتالية المختلطة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
النساء أثبتن أنفسهن في عالم الفنون القتالية المختلطة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
يوم التصميم الإيطالي في بيروت: مزيج بين الإضاءة والذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:45
يوم التصميم الإيطالي في بيروت: مزيج بين الإضاءة والذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
محميات لبنان... وجه لبنان الجميل!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
محميات لبنان... وجه لبنان الجميل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فريز لبنان أطيب من الأجنبي!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فريز لبنان أطيب من الأجنبي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مشروع حفر يقطع المياه عن جربتا وصغار!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مشروع حفر يقطع المياه عن جربتا وصغار!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
05:51
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...
اقتصاد
05:51
إرتفاع جديد بأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
04:12
قتلى وجرحى في حريق في مبنى رابيل.. ماذا يحصل في سد البوشرية؟
أخبار لبنان
04:12
قتلى وجرحى في حريق في مبنى رابيل.. ماذا يحصل في سد البوشرية؟
3
فنّ
07:19
جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!
فنّ
07:19
جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!
4
منوعات
06:58
أمطار من "الديدان" في الصين... والسكان يحملون المظلات (صور)
منوعات
06:58
أمطار من "الديدان" في الصين... والسكان يحملون المظلات (صور)
5
فنّ
06:35
حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)
فنّ
06:35
حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)
6
صحف اليوم
00:15
بعد الإتفاق السعودي-الإيراني... هل تنفرج في لبنان؟ (الجمهورية)
صحف اليوم
00:15
بعد الإتفاق السعودي-الإيراني... هل تنفرج في لبنان؟ (الجمهورية)
7
أخبار لبنان
15:33
وزير الخارجية السعودي: لبنان يحتاج إلى تقارب لبناني وليس الى تقارب إيراني سعودي
أخبار لبنان
15:33
وزير الخارجية السعودي: لبنان يحتاج إلى تقارب لبناني وليس الى تقارب إيراني سعودي
8
فنّ
06:03
هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟
فنّ
06:03
هل حاولت جويل حاتم الانتحار في بثٍ مباشر؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store