الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توم هانكس "الفائز" الأكبر بجوائز "راتزي"... النسخة الساخرة من الأوسكار

فنّ
2023-03-12 | 05:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توم هانكس &quot;الفائز&quot; الأكبر بجوائز &quot;راتزي&quot;... النسخة الساخرة من الأوسكار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
توم هانكس "الفائز" الأكبر بجوائز "راتزي"... النسخة الساخرة من الأوسكار

توم هانكس "الفائز" الأكبر بجوائز "راتزي"

أضاف النجم السينمائي توم هانكس الحائز على جائزتي أوسكار، السبت إلى سجله مكافأتين غير مرغوب بهما، إذ نال جائزتي "راتزي"، النسخة الساخرة من الأوسكار التي تكرّم "أسوأ" أعمال في هوليوود خلال العام.

واعتبر القائمون على جوائز "راتزي" أن الممثل الأميركي قدّم أسوأ أداء في العام في دور ثانوي، حيث لعب دور مدير أعمال إلفيس بريسلي في فيلم السيرة الذاتية "إلفيس".

وحظي الفيلم بإشادة من النقاد، إذ نال ثمانية ترشيحات لجوائز الأوسكار، بما يشمل فئة أفضل ممثل لأوستن بتلر، الذي يلعب دور "ملك" موسيقى الروك أند رول.

لكنّ أداء توم هانكس لم يحظ بالإعجاب نفسه، إذ لم يرحم النقاد النجم الذي تم تغيير مظهره في الفيلم باستخدام مواد اصطناعية اعتُبرت نافرة للغاية، لتجسيد شخصية الكولونيل توم باركر.

كما مُنحت جائزة "راتزي" في فئة "أسوأ ثنائي على الشاشة" لتوم هانكس و"وجهه المحشو باللاتكس (ولهجته السخيفة)".

وقد أفلت الممثل على الأقل من الفوز في فئة أسوأ ممثل في العام، والتي تم ترشيحه أيضاً لها.

كما اعتبر القائمون على "راتزي" أن مشاركته في نسخة ديزني الجديدة من فيلم "بينوكيو"، حيث يؤدي دور جيبيتو، أقل سوءاً من تمثيل جاريد ليتو، "الضيف الدائم" على هذه الجوائز، في فيلم "موربيوس".

وحصل فيلم "بلوند"، وهو سيرة ذاتية عن مارلين مونرو، على جائزة أسوأ فيلم في العام.

وأُطلقت "جوائز غولدن راسبيري"، الاسم الرسمي للـ"راتزي"، في غرفة جلوس في لوس انجلوس عام 1981 من جانب طلاب سابقين في السينما وعاملين في القطاع السينمائي في هوليوود.

وتُمنح هذه الجوائز تقليدياً في اليوم الذي يسبق منح جوائز الأوسكار.

وفيما اعتادوا على مر السنوات الماضية على السخرية من النخبة في هوليوود، أظهر القائمون على "راتزي" روح سخرية ذاتية هذه المرة من خلال منح أنفسهم جائزة لترشيحهم ممثلة بالكاد خرجت من مرحلة الطفولة.

وكان منظمو "راتزي" سحبوا الشهر الماضي ترشيح رايان كيرا أرمسترونغ، التي كانت تبلغ آنذاك 12 عاماً، لدورها في "فاير ستارتر".

وقال المنظمون، الذين قدموا الجوائز السبت، إنهم نالوا هذه الجائزة "بجدارة" بدلا من النجمة اليافعة التي رُشحت في فئة أسوأ ممثلة.

وهذه ليست أول زلة لهم. ففي العام الماضي، أنشأت "راتزي" فئة مخصصة لأسوأ أداء قدمه بروس ويليس بسبب أدائه الذي وُصف بأنه مخيب للآمال في أفلام كثيرة في العام السابق.

وسحب المنظمون الجائزة بعد أن أعلنت عائلة الممثل أنه يعاني من ضعف في قدراته الإدراكية، والذي حُدد أخيراً بأنه شكل مستعصٍ من الخرف.

آخر الأخبار

فنّ

توم هانكس

راتزي

اوسكار

LBCI التالي
الكاتب الأميركي بول أوستر مصاب بالسرطان
جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!
LBCI السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:42

خمسة أمور ستُسلّط عليها الأضواء خلال حفلة الأوسكار...ما هي؟

LBCI
فنّ
05:32

الكاتب الأميركي بول أوستر مصاب بالسرطان

LBCI
خبر كاذب
2023-03-11

جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!

LBCI
فنّ
2023-03-11

حفل زفاف حسن شاكوش يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي... وما فعلته زوجته أصبح الأكثر تداولاً (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
12:47

ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟

LBCI
آخر الأخبار
14:25

حادث سير على اتوستراد حالات باتجاه بيروت مقابل افران شمسين وزحمة سير خانقة

LBCI
اقتصاد
2023-03-10

ارتفاع دولار منصة صيرفة

LBCI
أخبار دولية
15:32

آلاف التشيكيين يتظاهرون ضد الحكومة في براغ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:03

بعد اكتشاف حفرة على جسر المشاة المقابل للسيتي مول محلة نهر الموت.. وزارة الأشغال تكشف على الجسر

LBCI
أخبار لبنان
07:19

الحاج حسن: انتخاب الرئيس هو مفتاح الدخول إلى كل المعالجات التي استفحلت

LBCI
أخبار لبنان
04:55

الراعي: الجرم الذي يرتكبه نواب الأمة هو عدم إنتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
أخبار دولية
02:41

مايك بنس: التاريخ "سيحاسب" ترامب على الهجوم على الكابيتول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:29

بعد الاتفاق السعودي الايراني.. كيف سينعكس على اليمن، سوريا والعراق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

الفساد يضرب نادي برشلونة الاسباني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

إما اعادة تأهيل اطفال داعش... او جيل متطرف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

تحت عنوان "ثقافة الحرية"... صغار وكبار اجتمعوا في انطلياس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

الدراجات الهوائية تزيّن طرابلس!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

صراخ ومشاهد جثث في سد البوشرية... ماذا حصل؟

LBCI
رياضة
12:47

ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟

LBCI
حال الطقس
03:02

منخفض جوي بانتظار لبنان.. اليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
06:56

إحباط محاولة إنتحار على أوتوستراد نهر إبراهيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

فصل جديد من فصول ملوك المولدات.. هكذا تُقسّم الغلّة

LBCI
خبر عاجل
09:45

وزير الخارجية الإيراني يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتبادل سجناء

LBCI
خبر عاجل
10:58

البيت الأبيض: التقارير حول التوصّل لاتفاق تبادل سجناء مع إيران "كاذبة" ومازلنا نحاول الإفراج عن الرهائن لكن ليس لدينا ما نعلنه الآن

LBCI
أخبار لبنان
08:03

بعد اكتشاف حفرة على جسر المشاة المقابل للسيتي مول محلة نهر الموت.. وزارة الأشغال تكشف على الجسر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة