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الكاتب الأميركي بول أوستر مصاب بالسرطان

فنّ
2023-03-12 | 05:32
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الكاتب الأميركي بول أوستر مصاب بالسرطان
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الكاتب الأميركي بول أوستر مصاب بالسرطان

الكاتب الأميركي بول أوستر مصاب بالسرطان

أعلنت زوجة بول أوستر السبت أن الكاتب الأميركي الذي اشتهر برواياته عن نيويورك وشخصيّاته الهامشيّة التائهة في الحياة، مصاب بالسرطان.

وأفادت سيري هاستفيت وهي أيضا كاتبة على إنستغرام أن الروائي البالغ 76 عاما يعالج حاليا في مركز ميموريال سلون كيترين للسرطان في نيويورك.

وكتبت: "تم تشخيص إصابة زوجي بالسرطان في كانون الأول (ديسمبر) بعدما كان مريضا لعدة أشهر قبل ذلك". وتابعت: "إنّني أعيش في مكان صرت أسمّيه بلاد السرطان".

وتابعت: "اجتاز العديدون حدوده، سواء لأنّهم هم أنفسهم مريضون أو كانوا مريضين، أو لأن أحد أحبّائهم، قريب أو طفل أو زوج أو صديق، مصاب أو كان مصاباً بالسرطان".

ولبول أوستر أكثر من ثلاثين مؤلّفا ترجمت إلى أكثر من أربعين لغة.

عُرف عام 1982 بروايته "ابتكار العزلة" وهي أشبه بسيرة ذاتية يحاول فيها استيضاح ملامح شخصيّة والده.

وحقق شهرة عالميّة عام 1983 بروايته "ثلاثيّة نيويورك" المستوحاة من نوع الرواية البوليسيّة.

لم توضح زوجته نوع السرطان الذي يعاني منه وكتبت: "العيش مع شخص مصاب بالسرطان ويُعرَّض لرشقات من العلاج الكيميائي والعلاج المناعيّ، إنما هو مغامرة في الحميميّة والتباعد"، مضيفة: "ليس من السهل على الدوام السير على هذا الحبل المشدود".
 

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