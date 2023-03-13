أوسكار عام 2023...إليكم القائمة الكاملة للفائزين!

أعلنت جوائز الأوسكار في نسختها الخامسة والتسعين خلال حفل بمدينة لوس انجلوس الأميركية، يوم الأحد، نقلته قناة "إيه.بي.سي" التلفزيونية على الهواء مباشرة.وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بالجوائز السينمائية المرموقة "أوسكار" لعام 2023:: "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت": ميشيل يوه عن فيلم "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت": برندان فريزر عن فيلم "الحوت": دانيال كوان ودانيال شاينرت عن فيلم "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"كي هوي كوان عن فيلم "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"جيمي لي كيرتس عن فيلم "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت""كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"، ألمانيا"بينوكيو لجييرمو ديل تورو""نافالني""كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت" من تأليف دانيال كوان ودانيال شاينرت: "حديث نسائي" لسارة بولي: "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" لفولكر بيرتلمان"ناتو ناتو" من فيلم "آر.آر.آر"، ألحان إم.إم. كيرافاني وكلمات تشاندرابوزيجيمس فريند عن فيلم "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية""أفاتار: طريق الماء""توب غن: مافريك""كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت": "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"روث كارتر عن فيلم "النمر الأسود: واكاندا إلى الأبد""الحوت""مربو الفيل""وداع أيرلندي": "الولد والخلد والثعلب والحصان"