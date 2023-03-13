صفعة ويل سميث حاضرة في تعليقات مقدم أمسية الأوسكار جيمي كيميل

كانت صفعة ويل سميث للفكاهي كريس روك التي عكرت صفو حفلة الأوسكار العام الفائت حاضرة في عدد من الدعابات خلال أمسية توزيع جوائز 2023 الأحد في هوليوود.ولم يتردد مقدّم الأمسية الفكاهيّ جيمي كيميل في التذكير في تعليقاته خلال حفلة الأحد بالصفعة التي سرقت الأضواء واستحوذت على اهتمام وسائل الإعلام.وقال كيميل مازحاً في تعليق مستوحى من كلمات أغنية بعنوان "غيتن جيغي ويذ إيت" لويل سميث "إذ كان أيّ منكم مستاءً من نكتة وقرر استخدام يديه، لن يكون ذلك سهلاً (...) لأن على المعتدي المحتمل أن يمر بمجموعة من الأبطال الخارفين كـ"سبايدرمان" (أندرو غارفيلد) و"ذي ماندلوريان" (بيدرو باسكال).وقال جيمي كيميل بلهجة مازحة أيضاً "لا حماقات هذا المساء".ومنعت أكاديمية الأوسكار ويل سميث من حضور حفل الأوسكار عشر سنوات بسبب تصرفه، رغم كونه تسلم على مسرح الأوسكار جائزة أفضل ممثل مباشرة بعد ألصفعة.كذلك قال كيميل بلهجة الدعابة "إذا أقدم أيّ كان في هذا المسرح على عمل عنيف في أي وقت خلال الاحتفال، ستفوزون بأوسكار أفضل ممثل وستتمكنون من إلقاء خطاب لمدة 19 دقيقة".وفي تعليق آخر، قال "ثمة خمسة ممثلين إيرلنديين مرشحون الليلة، ما يعني أن فرص حصول شجار آخر على المسرح كبيرة".وبعد دقائق أضاف ممازحا بلهجة لا تخلو من الجدية: "نريدكم أن تستمتعوا، وأن تشعروا بالأمان، ونريد خصوصاً أن...+أشعر+ بالأمان".