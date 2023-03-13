سميرة سعيد تعلّق للمرّة الأولى على تقليد محمد هنيدي لها

سميرة سعيد تعلّق للمرّة الأولى على تقليد محمد هنيدي لها

حلّت الفنانة المغربيّة سميرة سعيد ضيفةً على برنامج "أنغام"، وعلّقت للمرّة الأولى على تقليد الممثل الكوميدي محمد هنيدي لأغنيتها "يوم ورا يوم" في فيلمه "فول الصين العظيم".

وقد صرّحت الفنانة سميرة سعيد قائلةً: "الممثل محمد هنيدي صديق عزيز وأضحكني جداً بتقليده للأغنية. "يوم ورا يوم" كانت نقلة فنيّة مهمّة في حياتي المهنيّة".