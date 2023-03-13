عن 28 عامًا... وفاة مغني الراب كوستا تيتش على المسرح

وفاة مغني الراب كوستا تيتش على المسرح



توفي مغني الراب الجنوب أفريقي بشكل مأساوي عن 28 عامًا بعد انهياره على خشبة المسرح أمام جمهوره المذعور.



ويبدو أن كوستا تيتش، فقد وعيه أثناء مشاركته في مهرجان ألترا ميوزيك في 11 آذار. وتوفي لاحقًا في المستشفى.



وأكدت عائلته نبأ وفاته وشكرت المستجيبين للطوارئ و"كل الحاضرين في ساعاته الأخيرة على هذه الأرض".



وقالوا في بيان على حسابه على إنستغرام: "لقد طرق الموت بابنا بشكل مأساوي. سلبنا ابننا الحبيب، شقيقنا وحفيدنا، كونستانتينوس تسوبانوغلو، الذي أصبحت جنوب أفريقيا تحبه وتعرفه باسمه المسرحي كوستا تيتش".



وأضاف البيان: "لقد وجدنا أنفسنا مضطرين إلى الاعتراف بوفاته في هذا الوقت بألم شديد".