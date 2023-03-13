زين العمر: "تألّمت فتعلّمت" (صورة)

تألمت فتعلّمت …………
لا أحكم على أحد
لا أعادي أحد
ولا أظلم أحد
ولا أحقد على أحد
ولا أريد شيئاً من أحد .
يللي منيح معي بشيله بعيوني مين ما كان يكون ويللي مش منيح الله يبعده عنّي . #أريد_أن_أعيش_بسلام_ومحبة .#دمتم_بخير ❤️#Zein pic.twitter.com/3F4q0Y4UCJ
— Zein El Omr (@ZeinElOmr) March 12, 2023
تألمت فتعلّمت …………
لا أحكم على أحد
لا أعادي أحد
ولا أظلم أحد
ولا أحقد على أحد
ولا أريد شيئاً من أحد .
يللي منيح معي بشيله بعيوني مين ما كان يكون ويللي مش منيح الله يبعده عنّي . #أريد_أن_أعيش_بسلام_ومحبة .#دمتم_بخير ❤️#Zein pic.twitter.com/3F4q0Y4UCJ