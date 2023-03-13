زين العمر: "تألّمت فتعلّمت" (صورة)

زين العمر: "تألّمت فتعلّمت" (صورة)

نشر الفنان اللبناني زين العمر صورةً له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وتحدّث خلالها عن درس تعلّمه في الحياة.

وأرفق الفنان زين العمر صورته بالتغريدة التالية: " تألمت فتعلّمت. لا أحكم على أحد، لا أعادي أحد، ولا أظلم أحد، ولا أحقد على أحد، ولا أريد شيئاً من أحد".

وختم زين العمر تغريدته بالقول "يللي منيح معي بشيله بعيوني مين ما كان يكون ويللي مش منيح الله يبعده عنّي. أريد أن أعيش بسلام ومحبة".