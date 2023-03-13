الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جيمي لي كورتيس تتوج مسيرتها السينمائية بأوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي

فنّ
2023-03-13 | 06:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جيمي لي كورتيس تتوج مسيرتها السينمائية بأوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جيمي لي كورتيس تتوج مسيرتها السينمائية بأوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي

جيمي لي كورتيس تتوج مسيرتها السينمائية بأوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي

فازت الممثلة الأميركية جيمي لي كورتيس بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي الأحد، عن أدائها شخصية مدققة ضرائب صعبة المراس في فيلم "إفريثينغ إفريوير آل أت وانس" Everything Everywhere All At Once.

وقد سمح لها أداؤها اللافت لشخصية "ديردر"، المراقِبة الضريبية المتوترة نفسياً في هذا الفيلم الكوميدي شديد الغرابة الذي يضم شخصيات لدى بعضها أصابع على شكل نقانق "هوت دوغ"، بالتفوق على منافساتها في الفئة، أنجيلا باسيت عن "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر"، وهونغ تشاو عن "ذي وايل"، وكيري كودون عن "ذي بانشيز أوف إنيشيرين"، وستيفاني هسو التي شاركت أيضاً في "إفريثينغ إفريوير اول آت وانس".

وقالت جيمي لي كورتيس إثر تسلّمها جائزة الأوسكار الأحد: "أعلم أن الأمر يبدو وكأنني أقف وحدي (على خشبة المسرح)، لكنني لست كذلك، فأنا أمثل مئات الأشخاص".

وأضافت كورتيس: "وقد رُشح والدتي ووالدي كلاهما للفوز بالأوسكار"، لتتوجه على ما يبدو لهما بالقول مع دموع في عينيها وبيدين مرفوعتين "لقد فزت لتوي بالأوسكار!".

وبفضل هذا الأوسكار، تتوج جيمي لي كورتيس البالغة 64 عاماً مسيرتها المستمرة منذ نحو نصف قرن في مجال السينما، في إنجاز لم ينجح في تحقيقه والداها المشهوران، جانيت لي التي لا يزال صوت صراخها في مشهد الاستحمام في فيلم "سايكو" لألفرد هيتشكوك محفوراً في الذاكرة السينمائية، وتوني كورتيس الذي شارك مارلين مونرو في فيلم "سام لايك إت هات".

ونشأت جيمي المولودة عام 1958 قرب لوس أنجلوس مع والدتها والرجل الذي تزوجته بعد طلاقها من زوجها الممثل. وسرعان ما تركت جيمي مقاعد الدراسة وتفرغت للسينما.

واستهلت مسيرتها بتوليها دور لوري سترود في فيلم الرعب "هالوين" عام 1978، وبقيت هذه الشخصية ملازمة لها في السنوات اللاحقة، إذ رسخت صورتها في أذهان الجمهور.

وأصبح الفيلم سلسلة من أجزاء عدة، وحصلت الممثلة على لقب "سكريم كوين" (ملكة الصرخة) متجاوزة والدتها في هذا المجال. وأدّت هذا الدور مجدداً في الآونة الأخيرة من خلال فيلم "هالوين أندز" عام 2022.

ولكنّ الممثلة حرصت دائماً على تنويع أدوارها، فبرزت منذ الثمانينيات مثلاً في الأفلام الكوميدية الجماهيرية ومنها "إيه فيش كالد واندا" (1988) و"تريدينغ بليسز" (1983).

ثم جسّدت شخصية شرطية في "بلو ستيل" (1990) وراقصة تعرّ في "ترو لايز" لجيمس كامرون عام 1994.

وأدّت عام 2019 دوراً في "نايفز أوت" الذي أعاد إحياء أفلام التحري.

والجدير بالذكر أن كورتيس متزوجة من الممثل وكاتب السيناريو كريستوفر غيست ولهما ابنتان هما آني وروبي.

آخر الأخبار

فنّ

جيمي لي كورتيس

أوسكار

ممثلة

دور ثانوي

LBCI التالي
فوز برندان فرايزر بأوسكار أفضل ممثل يعيده إلى الواجهة الهوليوودية بعد انكفاء
هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها... مفاجآت مُبهجة ولحظات لا تُنسى (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:15

ميشيل يو تدخل تاريخ السينما كأول آسيوية تفوز بأوسكار "أفضل ممثلة"

LBCI
فنّ
2023-02-02

جوائز "الأوسكار الإسبانية" تكرّم الممثلة الفرنسية جوليات بينوش

LBCI
فنّ
06:57

"إفريثينغ إفريوير آل أت وانس" يهيمن على حفلة الأوسكار بنسختها الـ95

LBCI
فنّ
06:23

فوز برندان فرايزر بأوسكار أفضل ممثل يعيده إلى الواجهة الهوليوودية بعد انكفاء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:57

"إفريثينغ إفريوير آل أت وانس" يهيمن على حفلة الأوسكار بنسختها الـ95

LBCI
فنّ
06:23

فوز برندان فرايزر بأوسكار أفضل ممثل يعيده إلى الواجهة الهوليوودية بعد انكفاء

LBCI
فنّ
06:03

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها... مفاجآت مُبهجة ولحظات لا تُنسى (صور)

LBCI
فنّ
05:54

زين العمر: "تألّمت فتعلّمت" (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:17

لقاء يجمع في هذه الاثناء السفيرة الأميركية دوروثي شيا بالرئيس نبيه برّي في عين التينة

LBCI
منوعات
2023-03-11

أمطار من "الديدان" في الصين... والسكان يحملون المظلات (صور)

LBCI
أخبار دولية
2023-03-07

قيمة الأضرار المباشرة الناجمة عن الزلزال في تركيا "تتجاوز 100 مليار دولار"

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-20

جولة لمراقبي الاقتصاد في المحال في النبطية وتحرير محاضر ضبط

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

بايرن في صدارة الدوري الالماني وتعادل مخيّب للآمال لدورتموند

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

ما هو واقع البلديات بعد الحادي والثلاثين من أيار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

جسر السيتي مول مقفل أمام المارة حتى الغد.. بإنتظار التأكد من متانته بعد عطل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

الأطفال وخطر الإدمان على يوتيوب... هذه النصائح للأهل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

مُخالفات من نوع آخر يرتكبها بعض أصحاب المولدات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

جريمة بحق إحدى أكبر محميات لبنان وحراسها على أهبة الاستعداد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

بين أهالي القاع والنازحين .. آخر الدواء "الترحيل"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
12:47

ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟

LBCI
خبر عاجل
05:54

السفير السعودي لدى مغادرته عين التينة قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك اي شي إيجابي للبنان: شي اكيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟

LBCI
منوعات
13:46

العائلة الهاشمية تُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسط حضورٍ واسع

LBCI
خبر عاجل
09:45

وزير الخارجية الإيراني يعلن التوصل لاتفاق مبدئي مع واشنطن لتبادل سجناء

LBCI
خبر عاجل
10:58

البيت الأبيض: التقارير حول التوصّل لاتفاق تبادل سجناء مع إيران "كاذبة" ومازلنا نحاول الإفراج عن الرهائن لكن ليس لدينا ما نعلنه الآن

LBCI
امن وقضاء
12:24

قنصلية سيراليون: نأسف للحادث المؤلم الذي حصل في سد البوشرية وننتظر نتائج التحقيق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة