الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
22
o
الجنوب
21
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"إفريثينغ إفريوير آل أت وانس" يهيمن على حفلة الأوسكار بنسختها الـ95
فنّ
2023-03-13 | 06:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
"إفريثينغ إفريوير آل أت وانس" يهيمن على حفلة الأوسكار بنسختها الـ95
"إفريثينغ إفريوير آل أت وانس" يهيمن على حفلة الأوسكار بنسختها الـ95
هيمن فيلم "إفريثينغ إفريوير آل أت وانس" Everything Everywhere All At Once على حفلة الأوسكار الأحد، إثر فوزه بـ7 جوائز في فئات رئيسية بينها أفضل فيلم وأفضل ممثلة لبطلته ميشيل يو التي أصبحت أول ممثلة من أصل آسيوي تنال هذه المكافأة الكبرى.
ووحده الفيلم الألماني "آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت" نجح في إثبات وجوده أمام هذا الفيلم الطويل المفعم بالغرابة، إذ نال العمل المقتبس من رواية عن الحرب العالمية الأولى 4 جوائز أوسكار، بينها أفضل فيلم دولي.
ويروي "إفريثينغ إفريوير آل أت وانس" الذي يجمع عناصر الحركة والكوميديا والخيال العلمي، قصة مالكة مغسل تدعى إفلين، تؤدي دورها ميشيل يو، أنهكتها مشكلاتها الإدارية مع سلطات الضرائب، وانغمست فجأة في مجموعة عوالم موازية.
وحصد الفيلم معظم الجوائز السينمائية التي وُزعت قبل حفلة الأوسكار، بفضل حبكته التي تقوم على أفكار مؤثرة عن حب العائلة، تولّى ترجمتها على الشاشة فريق عمل لامع معظمه أعضائه من الآسيويين.
وكان لهيمنة الآسيويين على طاقم عمل الفيلم، رمزية كبيرة في هوليوود التي تواجه منذ سنوات انتقادات على خلفية نقص التنوع فيها.
وقالت الماليزية ميشيل يو، بطلة الفيلم وأول امرأة من أصل آسيوي تفوز بأوسكار أفضل ممثلة "شكراً للأكاديمية، نحن نكتب التاريخ".
وفي الفيلم، تصبح المهاجرة الصينية التي تؤدي دورها ميشيل يو بمنزلة الأمل الأخير للبشرية، إذ تواجه شريرةً خارقة تهدد "الكون المتعدد" برمّته، يتبين أنها الأنا الأخرى لابنتها التي تعاني اكتئاباً.
وللتمكّن من ذلك، يتوجّب عليها استخدام قوى مختلف حيواتها البديلة، من خلال عوالم غريبة، تكون لبعض البشر فيها مثلاً نقانق "هوت دوغ" بدلاً من الأصابع.
وتقاسم مخرجا هذا العمل الغريب، دانيال شينرت ودانيال كوان، جائزة أوسكار أفضل مخرج.
وعلى المسرح، شكر الأول والديه على دعمهما لأفكاره المبتكرة. وقال "شكراً لأنكما لم تخنقا إبداعي عندما كنتُ أصنع أفلام رعب مزعجة أو أعمالاً كوميدية منحرفة".
وحصد نجما الفيلم الآخران، كي هوي كوان وجيمي لي كورتيس، جائزتي أفضل أداء تمثيلي في دور ثانوي لدى الجنسين. وقد انهار كلاهما بالبكاء على المسرح عقب الفوز.
وبالنسبة للممثل المتحدر من أصل فيتنامي والذي يؤدي دور زوج إفلين، يشكل الفوز بالأوسكار رد اعتبار مدوياً، بعدما اضطر كي هوي كوان في تسعينيات القرن الماضي إلى تعليق مسيرته التمثيلية في ظل نقص الأدوار في هوليوود للممثلين المتحدرين من أصل آسيوي.
وكان جمهور السينما قد تعرّف لأول مرة على هذا الممثل حين كان في سن 12 عاماً في فيلم "إنديانا جونز أند ذي تمبل أوف دوم" ("Indiana Jones and the Temple of Doom").
وقال "لا أصدق أن هذا يحصل لي. هذا الحلم الأميركي".
وإلى جانب اكتساح "إفريثينغ إفريوير آل أت وانس" الذي نال أيضاً جائزتي أفضل سيناريو أصلي وأفضل توليف، فرض الفيلم الألماني "آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت" نفسه من خلال فوزه بـ4 أوسكارات.
فقد حصل "آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت" ("كل شيء هادئ في الميدان الغربي" بحسب الترجمة المعتمدة من "نتفليكس"، واسمه بالنسخة الأصلية "Im Westen Nichts Neues") على جائزة أفضل فيلم دولي، وعلى مجموعة من المكافآت الفنية في فئات التصوير والديكور والموسيقى الأصلية.
وقال إدوارد برغر الذي تولى إخراج هذا الاقتباس الثالث، الأول بلغة غوته، من رواية الألماني إريش ماريا ريمارك الشهيرة عن أهوال الحرب العالمية الأولى "شكراً، هذه الجائزة تعني لنا الكثير".
وانتزع برندان فرايرز جائزة أفضل ممثل عن أدائه المؤثر كمدرّس بدين منعزل في منزله في فيلم "ذي وايل"، فيما فاز فيلم "غييرمو ديل توروز بينوكيو" ("Guillermo del Toro's Pinocchio")، وهو نسخة قاتمة عن قصة الأطفال الشهيرة "بينوكيو" حول الدمية الحية ووالده نحات الخشب المسن، بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة.
وكانت صفعة ويل سميث للفكاهي كريس روك التي عكرت صفو حفلة الأوسكار العام الفائت حاضرة في عدد من دعابات الفكاهي جيمي كيميل الذي تولى تقديم الأمسية.
وقال كيميل بلهجة الدعابة "إذا أقدم أيّ كان في هذا المسرح على عمل عنيف في أي وقت خلال الاحتفال، ستفوزون بأوسكار أفضل ممثل وستتمكنون من إلقاء خطاب لمدة 19 دقيقة".
وتعرّضت الأكاديمية لانتقادات في العام الفائت لكونها سمحت لسميث بتسلم جائزة أفضل ممثل على المسرح بعد صفعه كريس روك. وصدر بعد ذلك قرار بمنعه من حضور الحفلة لمدة 10 سنوات.
ولم تتخلل الحفلة أية مشاكل، وكانت بدايتها قوية، إذ حلقت طائرتان مقاتلتان تابعتان لمشاة البحرية الأميركية فوق هوليوود، في إشارة إلى فيلم "توب غَن: مافريك" الجماهيري الذي ساهم أخيراً في إنعاش دور السينما وإعادة المشاهدين إلى الصالات بعد أزمة الجائحة.
ومن المحطات البارزة الأخرى خلال الأمسية، وصلتان غنائيتان للنجمتين ليدي غاغا وريهانا، وقد أدت كل منهما الأغنية التي كانت مرشحة عنها. كذلك استمتع الجمهور برقصة على طريقة السينما الهندية على أنغام أغنية "ناتو ناتو" من فيلم "آر آر آر" التي حازت جائزة أوسكار.
ويترقب المنظمون إحصاءات المشاهدة التفلزيونية ليعرفوا ما إذا كانت الحفلة نجحت في استقطاب الجمهور مجدداً.
ورغم الارتفاع في عدد المشاهدين، بفعل الصفعة الشهيرة خصوصاً، سجلت حفلة الأوسكار العام الماضي ثاني أسوأ نسبة مشاهدة في تاريخ الحدث. وعلى غرار قطاع السينما برمته، يسعى القائمون على هذه المناسبة الأبرز على صعيد المكافآت الهوليوودية، إلى أن يثبتوا أن مكانها لا يزال محفوظاً في عالم ما بعد الجائحة.
آخر الأخبار
فنّ
إفريثينغ إفريوير آل أت وانس
حفلة
الأوسكار
التالي
وفاة كنزابورو أوي الحائز جائزة نوبل للآداب عن 88 عاماً
فوز برندان فرايزر بأوسكار أفضل ممثل يعيده إلى الواجهة الهوليوودية بعد انكفاء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-03-12
خمسة أمور ستُسلّط عليها الأضواء خلال حفلة الأوسكار...ما هي؟
فنّ
2023-03-12
خمسة أمور ستُسلّط عليها الأضواء خلال حفلة الأوسكار...ما هي؟
0
فنّ
2023-02-14
توم كروز يلفت اهتمام الحاضرين في حفلة غداء أكاديمية الأوسكار
فنّ
2023-02-14
توم كروز يلفت اهتمام الحاضرين في حفلة غداء أكاديمية الأوسكار
0
فنّ
05:10
صفعة ويل سميث حاضرة في تعليقات مقدم أمسية الأوسكار جيمي كيميل
فنّ
05:10
صفعة ويل سميث حاضرة في تعليقات مقدم أمسية الأوسكار جيمي كيميل
0
فنّ
2023-03-12
توم هانكس "الفائز" الأكبر بجوائز "راتزي"... النسخة الساخرة من الأوسكار
فنّ
2023-03-12
توم هانكس "الفائز" الأكبر بجوائز "راتزي"... النسخة الساخرة من الأوسكار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
09:23
وفاة كنزابورو أوي الحائز جائزة نوبل للآداب عن 88 عاماً
فنّ
09:23
وفاة كنزابورو أوي الحائز جائزة نوبل للآداب عن 88 عاماً
0
فنّ
06:23
فوز برندان فرايزر بأوسكار أفضل ممثل يعيده إلى الواجهة الهوليوودية بعد انكفاء
فنّ
06:23
فوز برندان فرايزر بأوسكار أفضل ممثل يعيده إلى الواجهة الهوليوودية بعد انكفاء
0
فنّ
06:07
جيمي لي كورتيس تتوج مسيرتها السينمائية بأوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي
فنّ
06:07
جيمي لي كورتيس تتوج مسيرتها السينمائية بأوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي
0
فنّ
06:03
هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها... مفاجآت مُبهجة ولحظات لا تُنسى (صور)
فنّ
06:03
هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها... مفاجآت مُبهجة ولحظات لا تُنسى (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:38
شي جينبينغ يشدد أمام البرلمان على ضرورة تعزيز الأمن القومي
أخبار دولية
01:38
شي جينبينغ يشدد أمام البرلمان على ضرورة تعزيز الأمن القومي
0
أخبار لبنان
15:15
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: فك الاضراب
أخبار لبنان
15:15
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي: فك الاضراب
0
آخر الأخبار
2023-02-19
الراعي: المجتمع الدولي يريد حماية لبنان منكم ومن كل عدو يأتي من الداخل كما انتشال الشعب من أنانيتكم وكبريائكم ومشاريعكم
آخر الأخبار
2023-02-19
الراعي: المجتمع الدولي يريد حماية لبنان منكم ومن كل عدو يأتي من الداخل كما انتشال الشعب من أنانيتكم وكبريائكم ومشاريعكم
0
آخر الأخبار
03:45
الراعي يلتقي ميقاتي في بكركي
آخر الأخبار
03:45
الراعي يلتقي ميقاتي في بكركي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:52
الاردن والعائلة الملكية تزف اميرتها ايمان وعريسها جميل
تقارير نشرة الاخبار
08:52
الاردن والعائلة الملكية تزف اميرتها ايمان وعريسها جميل
0
أخبار لبنان
08:18
مجلس المفتين: الفراغ في الرئاسة ظاهرة خطيرة والأسوأ محاولة ملئه بمبادرة من خارج الدستور
أخبار لبنان
08:18
مجلس المفتين: الفراغ في الرئاسة ظاهرة خطيرة والأسوأ محاولة ملئه بمبادرة من خارج الدستور
0
أخبار دولية
08:11
كنعاني: الإتفاق الإيراني السعودي ستكون له نتائج إيجابية على تعزيز التعاون المشترك في المنطقة
أخبار دولية
08:11
كنعاني: الإتفاق الإيراني السعودي ستكون له نتائج إيجابية على تعزيز التعاون المشترك في المنطقة
0
أخبار لبنان
08:07
مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان تلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين
أخبار لبنان
08:07
مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان تلتقي عددا من المسؤولين اللبنانيين
0
أخبار لبنان
06:04
بخاري في عين التينة: الرهان دائماً على الإرادات الخيرة
أخبار لبنان
06:04
بخاري في عين التينة: الرهان دائماً على الإرادات الخيرة
0
أخبار لبنان
04:37
ميقاتي من بكركي: الراعي وصف الكلام الطائفي المتصاعد حالياً بـ"الهيستريا السياسية"
أخبار لبنان
04:37
ميقاتي من بكركي: الراعي وصف الكلام الطائفي المتصاعد حالياً بـ"الهيستريا السياسية"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
بايرن في صدارة الدوري الالماني وتعادل مخيّب للآمال لدورتموند
تقارير نشرة الاخبار
14:52
بايرن في صدارة الدوري الالماني وتعادل مخيّب للآمال لدورتموند
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
ما هو واقع البلديات بعد الحادي والثلاثين من أيار؟
تقارير نشرة الاخبار
14:47
ما هو واقع البلديات بعد الحادي والثلاثين من أيار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:43
جسر السيتي مول مقفل أمام المارة حتى الغد.. بإنتظار التأكد من متانته بعد عطل
تقارير نشرة الاخبار
14:43
جسر السيتي مول مقفل أمام المارة حتى الغد.. بإنتظار التأكد من متانته بعد عطل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
رياضة
12:47
ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟
رياضة
12:47
ملعب فؤاد شهاب في جونية تحول الى ساحة معركة... ماذا حصل خلال مباراة الانصار والعهد؟
2
اقتصاد
10:14
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
10:14
ارتفاع بأسعار المحروقات..
3
خبر عاجل
10:34
سعر جديد لربطة الخبز...
خبر عاجل
10:34
سعر جديد لربطة الخبز...
4
خبر عاجل
05:54
السفير السعودي لدى مغادرته عين التينة قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك اي شي إيجابي للبنان: شي اكيد
خبر عاجل
05:54
السفير السعودي لدى مغادرته عين التينة قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك اي شي إيجابي للبنان: شي اكيد
5
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار
تقارير نشرة الاخبار
14:23
بالفيديو- اليكم المشاهد والتفاصيل من داخل الملعب بعد اشكال العهد والأنصار
6
خبر عاجل
09:21
مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية
خبر عاجل
09:21
مصادر للـLBCI: المملكة العربية السعودية على موقفها من المواصفات المرتبطة بشخص رئيس الجمهورية
7
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:20
بعد اعلان المصارف الاضراب ما هو مصير صيرفة؟
8
منوعات
13:46
العائلة الهاشمية تُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسط حضورٍ واسع
منوعات
13:46
العائلة الهاشمية تُقيم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وسط حضورٍ واسع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store