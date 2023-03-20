مركز كينيدي يكرم الممثل آدم ساندلر بجائزة مارك توين

مركز كينيدي يكرم الممثل آدم ساندلر بجائزة مارك توين



حصل الممثل والكوميدي آدم ساندلر على جائزة مارك توين للفكاهة الأميركية من مركز كينيدي يوم الأحد، في حدث مسائي شارك فيه النجوم جينيفر أنيستون وكريس روك وكونان أوبراين للاحتفال بالكوميديا.



وتم الاحتفال بساندلر، الذي تشمل أفلامه "Spanglish" و"The Wedding Singer" و"The Waterboy"، بسبب مشاهده الكوميدية التي كسبت المعجبين ودرّت مليارات الدولارات.



وينضم ساندلر إلى صفوف الكوميديين الآخرين الذين حصلوا على جائزة مارك توين، بما في ذلك جون ستيوارت، وديف تشابيل، وجوليا لويس دريفوس، وديفيد ليترمان، وكارول بورنيت، وإدي ميرفي وإلين دي جينيريس.



وسميت الجائزة على اسم الروائي والكاتب صموئيل كليمنس، المعروف باسمه المستعار مارك توين.