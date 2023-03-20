خدوش وآثار كدمات على وجه ياسمين صبري... وصورتها تثير التساؤلات!

خدوش وآثار كدمات على وجه ياسمين صبري... وصورتها تثير التساؤلات!

أثارت الممثلة المصريّة ياسمين صبري التساؤلات في أحدث ظهورٍ لها عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

أمّا السبب فيعود إلى ظهور خدوش وآثار كدمات على وجه الممثلة ياسمين صبري، فتساءل البعض عن تفاصيل إصابة النجمة المصريّة.

بالمقابل، رجّح آخرون أن تكون ياسمين صبري قد خضعت لمكياج خاص استعداداً لعملٍ درامي جديد.