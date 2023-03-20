جورج خباز للـ LBCI: عزيز في "النار بالنار" يرفض النازحين السوريين في حارته!

جورج خباز للـ LBCI: عزيز في "النار بالنار" يرفض النازحين السوريين في حارته!

وصف الممثل اللبناني جورج خباز شخصيّة "عزيز" الّتي يجسّدها في المسلسل الرمضاني "النار بالنار" بالقول "عزيز شخصيّة انطوائيّة من السكّان الأصليين في الحارة الّتي تدور فيها أحداث العمل، والّتي يطرأ عليها تغييراً ديموغرافياً بسبب النزوح السوري".

وأضاف جورج خباز "يعارض عزيز هذا التغيير في الحارة ولكنّه أيضاً شخصيّة حساسة، لذلك يمكن القول إن التناقضات موجودة في هذا الدور".

شاهدوا اللقاء الكامل مع الممثل جورج خباز في هذا الفيديو: