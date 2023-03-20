عابد فهد للـ LBCI: عمران في "النار بالنار" هو المرابي الجشع والحسود

عابد فهد للـ LBCI: عمران في "النار بالنار" هو المرابي الجشع والحسود

تحدّث الممثل السوري عابد فهد عن شخصيّة "عمران" ضمن أحداث المسلسل الرمضاني "النار بالنار" المُقرّر عرضه في شهر رمضان المبارك عبر شاشة الـ LBCI.

في التفاصيل، صرّح الممثل عابد فهد للـ LBCI: "عمران هو المرابي المادي والجشع والحسود، لذلك اعتبر هذه الشخصيّة مركّبة ولكن لا يمكنني أن أنعته بالسيء لأن مهنته المراباة تماماً كما تفعل المصارف، ولكن الناس قد تعتبره شيطاناً".

شاهدوا اللقاء الكامل مع الممثل عابد فهد في هذا الفيديو: