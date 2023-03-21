فارس اسكندر يغنّي لكلّ من خسر والدته في عيد الأم: "يا حنونة يا إمّي" (فيديو)

فارس اسكندر يغنّي لكلّ من خسر والدته في عيد الأم: "يا حنونة يا إمّي" (فيديو)

أصدر الشاعر والملحّن فارس اسكندر أغنيةً خاصّة بمناسبة عيد الأم وغنّى لكلّ من خسر والدته بكلماتٍ مؤثّرة، وذلك عبر قناته الرسميّة على موقع يوتيوب حيث تحقّق انتشاراً لافتاً.

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية تحمل عنوان "يا حنونة يا إمّي"، وهي من كلمات وألحان فارس اسكندر، توزيع تيم، تسجيل استوديو فادي جيجي، وإخراج بلال زيبارة.