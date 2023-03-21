باميلا جرجي في أجرأ حوار عن سياسيي لبنان: "رياض سلامة فالل والبديل شيعي" (فيديو)

باميلا جرجي في أجرأ حوار عن سياسيي لبنان: "رياض سلامة فالل والبديل شيعي" (فيديو)

في أجرأ حوار عن سياسيي لبنان، حلّت الزميلة باميلا جرجي ضيفةً على برنامج pop quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر موقع الـ LBCI الالكتروني وصفحة LBCI Lebanon على فيسبوك ويوتيوب، وتحدّثت عن البرنامج الانتقاي الساخر Dr Pam.

ماذا كشفت باميلا جرجي عن الجيوش الالكترونيّة التابعة للأحزاب اللبنانيّة؟ ومن هي الشخصيّة الّتي حظرت باميلا على تويتر؟ ولماذا قالت "رياض سلامة فالل والبديل شيعي"؟.. الإجابة على جميع هذه الأسئلة في هذا الفيديو: