الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شيرين عبد الوهاب في صورةٍ مُسرّبة بعد شهر كامل من الاختفاء

فنّ
2023-03-22 | 06:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شيرين عبد الوهاب في صورةٍ مُسرّبة بعد شهر كامل من الاختفاء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
شيرين عبد الوهاب في صورةٍ مُسرّبة بعد شهر كامل من الاختفاء

شيرين عبد الوهاب في صورةٍ مُسرّبة بعد شهر كامل من الاختفاء

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مُسرّبة للفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب قيل إنّه تم التقاطها في الساعات الماضية.
 
وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في الصورة المُتداولة من داخل استديو التسجيل في منزلها وسط إضاءة خافتة.
 
وتجدر الإشارة إلى أن صورة شيرين تُشكّل الظهور الأوّل لها بعد شهر كامل من الاختفاء.
 

آخر الأخبار

فنّ

شيرين عبد الوهاب

صورة

LBCI التالي
إليسا مع والدتها في فيديو لأجمل اللحظات: "يخليلي قلبك ودعواتك"
أصالة نصري تعايد السيدة فيروز في عيد الأم: "أمّ المشاوير الحلوة"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-03-21

ناصيف زيتون مع والدته... هل ورث وسامته منها؟ (صورة)

LBCI
فنّ
2023-03-20

خدوش وآثار كدمات على وجه ياسمين صبري... وصورتها تثير التساؤلات!

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-20

الصايغ للـ LBCI: ماكرون لديه من الكرامة ان لا يقبل الصورة التي تتظهر عن فرنسا في لبنان وهي أنها تُغَلِّب الاعمال وتحاول التسويق لمحور الممانعة وما يُكتب من انتقادات لموقف فرنسا وشركة توتال وانها تتدخل في الانتخابات

LBCI
أمن وقضاء
2023-03-19

ينتحل صفة أمنية ويقوم بتفتيش ضحاياه وسرقة ما توفر معهم من مقتنيات في قبضة الامن الداخلي.. فهل وقعتم ضحية اعماله؟ (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
08:31

نانسي عجرم تتفاجأ بعائلتها بعد غياب 20 يوماً عن منزلها (فيديو)

LBCI
فنّ
08:04

راغب علامة: " تمثيلية قطع الشوارع تعوّدنا عليها"

LBCI
فنّ
06:53

إليسا مع والدتها في فيديو لأجمل اللحظات: "يخليلي قلبك ودعواتك"

LBCI
فنّ
05:50

أصالة نصري تعايد السيدة فيروز في عيد الأم: "أمّ المشاوير الحلوة"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-03-05

جميل السيّد للـLBCI: المهتمّون بلبنان هم السعودية وأميركا وفرنسا.. وكلّ دولة ترى الصورة من زاوية مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-01

مكتب العلّامة الراحل السيد محمد حسين فضل الله: يوم الخميس في 23 آذار اول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
أخبار دولية
11:34

أوكرانيا بحاجة إلى 411 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي

LBCI
آخر الأخبار
10:10

ارتفاع بأسعار المحروقات..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
08:40

"بلا معلميّة"...ماذا تفعلون اذا أُصِبتم بحروق؟

LBCI
أخبار لبنان
08:28

بو صعب: الحكومة ردت بأن هذا أفضل ما يمكن التوصل اليه مع صندوق النقد

LBCI
أخبار لبنان
08:22

حميه شرح عقد انشاء مبنى جديد للركاب في المطار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

بين تركيا والعراق أكثر من ملف...

LBCI
أخبار لبنان
07:40

الخطيب دعا المسؤولين الى العودة الى ضمائرهم

LBCI
اقتصاد
07:37

هل التوجه الى تسعير المحروقات بالدولار؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:34

جلسة اللجان النيابية المشتركة تحوّلت لمساءلة الحكومة ومصرف لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:32

تحرك للعسكريين المتقاعدين لم يخلُ من المواجهات مع القوى الامنية

LBCI
امن وقضاء
06:19

مولوي: القوى الأمنية جاهزة لحماية الأملاك العامّة وأملاك المواطنين وحفظ الأمن

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
04:34

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
07:24

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر الخبز

LBCI
آخر الأخبار
10:10

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
13:49

جمعية المصارف: تعليق الاضراب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

عيد النوروز في لبنان: ما هو وما هي طقوسه؟

LBCI
حال الطقس
02:49

الامطار تعود من جديد

LBCI
امن وقضاء
08:57

الأمن العام : التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة في شهر رمضان

LBCI
خبر عاجل
06:08

اشتباكات في محيط مجلس النواب بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية بالتزامن مع جلسة اللجان النيابية المشتركة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة