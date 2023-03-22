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شيرين عبد الوهاب في صورةٍ مُسرّبة بعد شهر كامل من الاختفاء

شيرين عبد الوهاب في صورةٍ مُسرّبة بعد شهر كامل من الاختفاء

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مُسرّبة للفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب قيل إنّه تم التقاطها في الساعات الماضية. وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في الصورة المُتداولة من داخل استديو التسجيل في منزلها وسط إضاءة خافتة. وتجدر الإشارة إلى أن صورة شيرين تُشكّل الظهور الأوّل لها بعد شهر كامل من الاختفاء.