راغب علامة: " تمثيلية قطع الشوارع تعوّدنا عليها"

تمثيلية قطع الشوارع تعودنا عليها. مش الشوارع اللي سرقت الفلوس والخزينة ومش الشوارع اللي عينت الفاسدين !!! مش الشوارع اللي هجرت اولادنا ولا الشوارع اللي فجرت المرفأ ولا الشوارع اللي دمرت الاقتصاد والعملة الوطنية ايها السياسيون العبوا غيرها !
وختم علامة تغريدته بعبارة "ايها السياسيون العبوا غيرها".
— RaghebAlama (@raghebalama) March 21, 2023
تمثيلية قطع الشوارع تعودنا عليها. مش الشوارع اللي سرقت الفلوس والخزينة ومش الشوارع اللي عينت الفاسدين !!! مش الشوارع اللي هجرت اولادنا ولا الشوارع اللي فجرت المرفأ ولا الشوارع اللي دمرت الاقتصاد والعملة الوطنية ايها السياسيون العبوا غيرها !
وختم علامة تغريدته بعبارة "ايها السياسيون العبوا غيرها".