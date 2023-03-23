تامر حسني يتوقّف عن نشر الأغنيات: "في الشهر ده معلش"

تامر حسني يتوقّف عن نشر الأغنيات: "في الشهر ده معلش"

غالباً ما يشجّع النجم المصري تامر حسني متابعيه الموهوبين بإعادة نشر أغنياته بصوتهم عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

لكن الفنان تامر حسني قد أعلن التوقّف عن إعادة نشر الفيديوهات الغنائيّة الخاصّة بمتابعيه، فدوّن في ستوري قائلاً "يا شباب في الشهر ده معلش مش هنزّل أغاني، وده آخر فيديو وصلّي بنزله دلوقتي... ان شاء الله في العيد هرجع انزّل كل فيديوهات حبايبنا الموهوبين بزيادة. رمضان كريم على الجميع".