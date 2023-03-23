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رمضان كريم من نجوم لبنان... "لمّا يتلاقوا الصيامَيْن سوا"

فنّ
2023-03-23 | 06:46
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رمضان كريم من نجوم لبنان... &quot;لمّا يتلاقوا الصيامَيْن سوا&quot;
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رمضان كريم من نجوم لبنان... "لمّا يتلاقوا الصيامَيْن سوا"

رمضان كريم من نجوم لبنان... "لمّا يتلاقوا الصيامَيْن سوا"

حرص نجوم لبنان على تهنئة متابعيهم بقدوم شهر رمضان المبارك، ونشروا أجمل التهاني عبر حساباتهم الرسميّة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.
 
إليكم أبرز تغريدات النجوم لمناسبة حلول الشهر الفضيل:
 
 
 
 
 
 
 

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