رمضان كريم من نجوم لبنان... "لمّا يتلاقوا الصيامَيْن سوا"

كل عام والجميع بخير ويا رب يحمل هالشهر الفضيل الأمن والأمان واستجابة الصلوات لجميع الناس. ربنا يستجيب ويحمي ويعطي من بركاتو بهالشهر pic.twitter.com/QY9fN3gAFE
— Elissa (@elissakh) March 22, 2023
كل عام والجميع بخير ويا رب يحمل هالشهر الفضيل الأمن والأمان واستجابة الصلوات لجميع الناس. ربنا يستجيب ويحمي ويعطي من بركاتو بهالشهر pic.twitter.com/QY9fN3gAFE
رمضان كريم 🌙مبارك عليكم الشهر الفضيل وكل عام وأنتم بخير#RamadanKareem ✨️ May this Holy Month bring you abundant blessings and inner peace pic.twitter.com/rJdvuTiMC0
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) March 23, 2023
رمضان كريم 🌙مبارك عليكم الشهر الفضيل وكل عام وأنتم بخير#RamadanKareem ✨️ May this Holy Month bring you abundant blessings and inner peace pic.twitter.com/rJdvuTiMC0
بتمنى الشهر الفضيل يحمل معه الخير والسلام للجميع.
رمضان كريم وصوم مبارك🙏🏻#Ramadan2023 #رمضان_كريم
— Nancy Ajram (@NancyAjram) March 22, 2023
بتمنى الشهر الفضيل يحمل معه الخير والسلام للجميع.
رمضان كريم وصوم مبارك🙏🏻#Ramadan2023 #رمضان_كريم
شو بحبّ لمّا يتلاقوا الصيامَيْن سوا
بتكون كلّ الكرة الأرضيّة عم تعيش بحالة تقوى، نحنا بحاجة للإيمان والصّوم والصّلاة 🙏🏼#رمضان_كريم وانشالله صيام مقبول ❤️
— Najwa Karam (@najwakaram) March 22, 2023
شو بحبّ لمّا يتلاقوا الصيامَيْن سوا
بتكون كلّ الكرة الأرضيّة عم تعيش بحالة تقوى، نحنا بحاجة للإيمان والصّوم والصّلاة 🙏🏼#رمضان_كريم وانشالله صيام مقبول ❤️
شو حلو ومبارك هالشهر الفضيل❤️ شهر الخير والنِعَم والمحبة 🙏 شهر الصوم والعلاقة القوية مع الله 🙏 صيام مقبول 🙏❤️#رمضان #RamadanMubarak
— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) March 22, 2023
شو حلو ومبارك هالشهر الفضيل❤️ شهر الخير والنِعَم والمحبة 🙏 شهر الصوم والعلاقة القوية مع الله 🙏 صيام مقبول 🙏❤️#رمضان #RamadanMubarak
#رمضان_كريم 🌙 وصوم مبارك 🙏
انشالله هالشهر الفضيل بيكون خير وبركة عالجميع.
كل عام وانتو بخير.
— Wael Kfoury (@waelkfoury) March 23, 2023
#رمضان_كريم 🌙 وصوم مبارك 🙏
انشالله هالشهر الفضيل بيكون خير وبركة عالجميع.
كل عام وانتو بخير.
رمضان كريم مبارك عليكم الشهر الفضيل اتمنى أن يحمل لكم الشهر المبارك الخير والصحة والبركة وراحة البال ❤️🙏🏻 #رمضان_كريم #شهر_الخير
Assi El Hallani - Ramadan Rahma | #عاصي_الحلاني أنشودة #رمضان_رحمة https://t.co/7dszbTgKnh via @YouTube
— Assi El Hallani (@assihallani) March 22, 2023
رمضان كريم مبارك عليكم الشهر الفضيل اتمنى أن يحمل لكم الشهر المبارك الخير والصحة والبركة وراحة البال ❤️🙏🏻 #رمضان_كريم #شهر_الخير
Assi El Hallani - Ramadan Rahma | #عاصي_الحلاني أنشودة #رمضان_رحمة https://t.co/7dszbTgKnh via @YouTube