ياسمين صبري: "أنا بحسّ إنّي مولودة للكاميرا"

ياسمين صبري: "أنا بحسّ إنّي مولودة للكاميرا"

أعربت الممثلة المصريّة ياسمين صبري عن عشقها للتصوير، فصرّحت قائلةً "أنا بحسّ إنّي مولودة للكاميرا وبرتاح معاها وبتدّيني طاقة مهما كان عدد الساعات اللي بوقف قدامها".

وأضافت ياسمين صبري "بعتبر نفسي لسى ما بدأتش ولا عملت حاجة لأن طموحي ملهوش سقف، وأؤمن أن الحياة اختيارات وكل شيء ممكن، ومافيش حد بدأ أو اشتغل ولم يواجه انتقادات".